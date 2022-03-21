تويوتا كورولا مستعملة في السعودية أسعار تبدأ بـ 5 الاف ريال بحالة جيدة للبيع

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تويوتا كورولا مستعملة في السعودية ، تعد Toyota Corolla من أشهر السيارات في دول الشرق الأوسط والخليج خاصة المملكة السعودية بفض مواصفاتها الرائدة القياسية والاعتمادية نسبة إلى أسعارها التي لا تضاهي مواصفاتها الرائعة، فهي تعد من السيارات العائلية من الطراز الأول وهي تعد من السيارات التي تعين صاحبها حيث تعد من السيارات التي لا تستهلك الكثير من الوقود علاوة على مقصورتها الفسيحة التي تسيع 5 اشخاص بالغين، في هذا الصدد سنعرض سيارات سعر تويوتا كورولا مستعملة في السعودية ومواصفات كل سيارة. تويوتا كورولا مستعملة في السعودية تويوتا كورولا موديل 2002 مستعملة ناقل الحركة يدوي.

4 سلندر.

لون السيارة أبيض.

السيارة متواجدة بمدينة بريدة.

السيارة بحالة جيدة وبها مكيف يدوي والمرايات والنوافذ والمرايات كهربائية، قفل مركزي وأنذار ضد السرقات، وكاميرا مراقبة خلفية وكشافات للضباب ومثبت سرعة، والمقاعد من القماش وبلوتوث وراديو.

سعر السيارة 5 الاف ريال سعودي. تويوتا كورولا موديل 2007 مستعملة ناقل الحركة يدوي.

4 سلندر.

لون السيارة فضي.

السيارة متواجدة بمدينة الرياض.

حالة السيارة ممتازة، بها فتحة سقف والمكيف يدوي، النوافذ الأمامية والخلفية كهربائية لون الفاميه، وسائد هوائية هوائية وجانبية، وحساسات خلفية، نظام مانع انزلاق الفرامل ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل وقفل مركزي وكاميرا مراقبة خلفية، مثبت سرعة كشافات للضباب، بالإضافة إلى راديو وبلوتوث ومشغل أسطوانات ومدخل USB و AUX.

سعر السيارة 6 الاف ريال سعودي. تويوتا كورولا موديل 2007 مستعملة ناقل الحركة يدوي.

4 سلندر.

لون السيارة رصاصي.

السيارة متواجدة بمدينة عرعر.

السيارة بحالة ممتازة من حيث الهيكل الخارجي والمقصورة كالجديدة.

تحتوي السيارة على مكيف قوي و5 مقاعد من الجلد الفاخر، والقير عادي، النوافذ الأمامية والخلفية والمرايات تعمل بالكهرباء مدعم ام بي ثري ومشغل أقراص وراديو ومدخل يو اس بي وAUX.

و5 مقاعد من الجلد الفاخر، والقير عادي، النوافذ الأمامية والخلفية والمرايات تعمل بالكهرباء مدعم ام بي ثري ومشغل أقراص وراديو ومدخل يو اس بي وAUX. سعر السيارة 8 الاف ريال سعودي. تويوتا كورولا موديل 2011 مستعملة ناقل الحركة يدوي.

4 سلندر.

لون السيارة فضي.

السيارة متواجدة بمدينة القريات .

. السيارة بحالة ممتازة بعد الفحص.

زجاج السيارة الأمامي والخلفي كهربائي واللون فاميه، يوجد نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل ومانع حركة ومثبت سرعة بالإضافة إلى نظام مانع انغلاق الفرامل، يمكن التحكم بالمقاعد كهربائياً، يوجد نظام مانع للسرقات، راديو وبلوتوث ومشغل سي دي ودي في دي ومدخل يو اس بي و AUX.

سعر السيارة 13 ألف ريال سعودي. ملحوظة: لا يمكن إرسال أي أموال أو دفعات بدون فحص السيارة من قِبل العميل، يجب توخي الحيطة والحذر. عمر شويل - جدة تويوتا كورولا مستعملة في السعودية أسعار تبدأ بـ 5 الاف ريال بحالة جيدة للبيع - ثقفني

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