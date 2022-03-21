سيارات مستعملة للتنازل بالتقسيط المريح.. احصل الآن على هيونداي كريتا بأقل سعر

سيارات مستعملة للتنازل بالتقسيط هي من أهم السيارات التي توفرها جميع هيئات المملكة العربية السعودية من أجل التنازل، حيث يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة عن سيارات جديدة ومريحة ومجهزة، فيبحثون عن السيارات التي تناسب الظروف الاجتماعية لهم، كما يفضلون أيضا السيارات التي تمتاز بحالة جيدة، وأهم مواصفاتها هي قطع الكثير من الأميال داخل المملكة والسفر البري من مدينة إلى أخرى، فلابد من معرفة أهم هذه السيارات ومعرفة مواصفاتها وقوة محركها والمسافة التي يتم قطعها بالكيلو متر مع تحديد سعرها ومميزاتها.

سيارات مستعملة للتنازل بالتقسيط

تعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات المستعملة للتنازل الموجودة داخل المملكة التي يمكن استخدامها، حيث أنها تتصف يما يلي:

سيارة هيونداي كريتا 2021

سيارة هيواندي كريتا 2021 مستعملة مناسبة للتنازل بسبب ظروف السفر.

كريتا 2021 مستعملة مناسبة للتنازل بسبب ظروف السفر. حيث أنها موديل 2021 بنزين الفئة الثانية، ويوجد بها جنوط بمقاس 16 إنش.

حيث يمكن التحكم في عجلة السيارة، كما يمكن التحكم الكهربائي بجميع أبواب ونوافذ السيارة.

كما يوجد فيها الكثير من وسائل الأمان والترفيه.

كما تقبل السيارة التنازل بسبب السفر للخارج وذلك عن طريق شركات تأجير السيارات السعودية.

قيمة القسط الشهري لتلك السيارة هو 1699 ريال سعودي، والأقساط الباقية هي 55 قسط شهري.

أفضل سيارات مستعملة للتنازل

تعتبر تلك السيارة من أفضل السيارات المستعملة للتنازل، حيث أنها تتصف بالكثير من المواصفات الرائعة، وتتمثل فيما يلي:

سيارة شيفرولية موديل 2018