مواصفات ومميزات سيارة تويوتا هايلكس وسعر السيارة في الأسواق

تعتبر سيارة تويوتا هايلكس من أفضل السيارات التي أصدرتها شركة تويوتا اليابانية، تم أصدرها في عام 2015 وهي من الجيل الثامن، وهي من السيارات المميزة والتي ألقت إعجابًا كبيرًا في الوطن العربي وخاصةً المملكة العربية السعودية، وهذا بسبب المواصفات والمميزات التي تأتي بها السيارة، والتي جعلها مصدر إعجاب الكثير وسوف نعرض لك أهم مميزات ومواصفات وأسعار سيارة تويوتا هايلكس.

مواصفات سيارة تويوتا هايلكس

سيارة تويوتا هايلكس تأتي بشكل جديد وتحديث كامل في شكلها الخارجي مما جعلها من أشهر السيارات في العالم، فهي تأتي بمقصورة فردية وكابينة ومقعدين خلفيين، أو تأتي بمقصورة فردية لها مقعدين أو كابينة مزدوجة لها أربع أبواب مع مقاعد خلفية، ومن أهم مواصفات تويوتا هايلكس:

الوجه الأمامي للشكل الخارجي عبارة عن رف فوربشبك كبير وذات حواف سوداء مع مصابيح أمامية.

طول السيارة 5330 ملم.

عرض السيارة 1800 ملم.

ارتفاع السيارة 1690 ملم.

ارتفاع السيارة عن الأرض 182 ملم.

وزن السيارة 2850 كجم.

تأتي بمصابيح LED.

تأتي بفرامل مانعة للانزلاق وهي من نوع ABS.

تأتي بثبات إلكتروني من نوع ESP لتجنب انزلاق الإطارات الخاصة بالسيارة.

خزان الوقود بسعة 80 لتر.

الصندوق الخلفي بسعة 900 لتر.

تأتي بعدد 3 مقاعد.

تأتي بسرعة 100 كيلو في 15 ثانية.

عزم الدوران 500 نيوتن/متر إذا كان الناقل اوتوماتيك.

عزم الدوران 4200 نيوتن/ متر إذا كان الناقل يدوي.

تأتي بقوة 200 حصان.

المحرك تيربو ديزل سعة 2.8 لتر.

تأتي بمحركان تيربو ديزل بسعة 2.4 لتر وعزم دوران 400 نيوتن/متر، وبقوة 147 حصان.

السرعة القصوي تأتي ب 170 كيلو في الساعة الواحدة.

مميزات سيارة تويوتا هايلكس

من أهم المميزات التي جاءت بها تويوتا هايلكس في الإصدار الجديد ما يلي:

تأتي السيارة بشاشة ملونة والتي تعمل بتقنية اللمس وحجمها 8 بوصة.

بشاشة ملونة والتي تعمل بتقنية اللمس وحجمها 8 بوصة. تأتي بكابينة مزدوجة بها خمس مقاعد، والمقاعد مصنوعة من الجلد الأسود.

تتميز بأن الدواسات من الألومنيوم مع المقاعد الرياضية.

تتميز بوجود مساند للرأس.

تأتي بثلاثة ألوان وهو اللون الأسود والأبيض والأحمر.

تتميز بشاحنة توربيني تصل قوتها إلى 201 حصان مع عزم دوران 500 نيوتن/ متر.

سعر سيارة تويوتا هايلكس

سعر السيارة في الفئة الأولى والفئة الثانية يصل إلى 485 ألف جنيه مصري.

في الفئة الأولى والفئة الثانية يصل إلى 485 ألف جنيه مصري. سعر السيارة في المملكة العربية السعودية:

الفئة الأولى 101.838 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية 48.807 ألف ريال سعودي.