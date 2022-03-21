أسعار عروض سيارات تويوتا بمعارض السعودية للسيارات

سيارات تويوتا من أكثر وأشهر أنواع السيارات الكبرى التي لها الكثير من المزايا والخصائص التي تميزها عن غيرها من السيارات، فهي لكل موديلاتها تأتي بتصميم عصري جذاب أنيق وشكل خارجي رائع و هي من سيارات المختلفة الأنواع سواء عائلة أو رياضية، فمن الحين والآخر تقوم شركة تويوتا بتطوير سياراتها وتزيد عليها مجموعة من تقنيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة، ويوجد على سيارات تويوتا الكثير من العروض على الأسعار وسنعرض لكم من خلال السطور التالية.

أسعار سيارات تويوتا بمعارض السعودية

يوجد الكثير من أنواع سيارات تويوتا من سيدان بكافة موديلاتها أشهرها وأكثرها طلب بالسعودية توتيا يارس 2022، تويوتا كورولا 20222، توتيوتا كامري، توتيوتا ألفان، توتيوتا سوبر كل تلك الأنواع من تويوتا سيدان فقط فيوجد سيارات الرياضية والعائلية والتجارية، وسنعرض لكم أسعار أغلب تلك السيارات في معارض عبد اللطيف جميل السعودي.

سيارة تويوتا يارس موديل 2022

سيارة جديدة لدى معارض عبد اللطيف جميل، لها الكثير من المزايا سنتعرف عليها معكم مع عرض السعر الأصلي:

أبعاد السيارة طولها 4425، عرضها يبلغ نحو 1730، أما عن أرتفاع السيارة يبلغ نحو 1475.

أستهلاك الوقود للسيارة 20 كم/ لتر، نوع الوقود بنزين، سعة خزان الوقود 42 لتر.

ناقل حركة متغير مع خاصية التحكم اليدوي الذي معد بــ 7 سرعات.

مرايات السيارة كهربائية بلون السيارة، مقاعد من الداخل بالقماش.

لون السيارة يوجد الكثير من الألوان للسيارة فيوجد أبيض لؤلؤي بلمعان بلوري.

فضي معدني، اللون الأحمر مايكا معدني ، كما يوجد لون أسود اتيتيود مايكا.

ويوجد لون رمادي معدني، ولون أخر من الأزرق داكن مايكا معدني، ولون بني كوارتز معدني.

القوة القصوى تبلغ نحو 105 حصان/ 6000.

مكيف السيارة الأمامي بتحكم يدوي.

دخول السيارة من دون مفتاح كهربائي.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية الكترونية.

كما يتوفر وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي.

سعر سيارات تويوتا سيدان 2022