الغندورة وصلت السعودية..سيارة تويوتا برادو 2023 في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه وأحدث أسعارها في السعودية

سيارة تويوتا برادو 2023 في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه، تدخل سيارة تويوتا برادو 2023 ضمن سيارات الكروس اوفر التي تتعدد استخداماتها ويمكن الحصول على السيارة من خلال معارض عبد اللطيف جميل للسيارات، وتعد كبيرة الحجم ذات إمكانيات متطورة وحديثا حيث تتميز بشبكة جديدة في منتصف واجهة السيارة وأضواء أفقيه وتحتوي على العديد من وسائل الامان و أنظمة الترفيه التي لفتت أنظار العديد من العملاء إليها.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 في السعودية

قد تحتوي سيارة تويوتا برادو 2023 على العديد من المواصفات والمميزات التي قد تميزها وتفضلا عن غيرها من السيارات ومن هذه المواصفات هي:-

يتوفر من سيارة تويوتا برادو 2023 ثلاث خيارات من المحرك هم 2.7 بنزين و 4 لتر بنزين و 3 لتر ديزل.

ثلاث خيارات من المحرك هم 2.7 بنزين و 4 لتر بنزين و 3 لتر ديزل. الفئة التي تحتوي على المحرك 2.7 بنزين تتكون من أربع أسطوانات وتعمل بقوة 164 حصان.

يبلغ عزم دوران سيارة تويوتا برادوا 246 نيوتن لكل متر كما تتحرك بواسطة ناقل أوتوماتيكي.

246 نيوتن لكل متر كما تتحرك بواسطة ناقل أوتوماتيكي. تعتمد في عملها على نظام الدفع الكلى كما تستهلك وقود بمعدل 12.4 لتر/ 100 كيلو متر.

تعمل عن طريق نظام الدفع الكلي للعجلات وتتسارع السيارة من الثبات و حتى 100 كيلو متر خلال 1:00 في مده لا تتجاوز 13.5 ثانية.

أما فئة سيارة تويوتا برادو 2023 التي تعمل من خلال محرك الديزل تبلغ سعة محركها 3 لتر.

2023 التي تعمل من خلال محرك الديزل تبلغ سعة محركها 3 لتر. وهو مكون من أربع أسطوانات ويعمل بقوة 161 حصان، ويبلغ عزم دوران السيارة 482 نيوتن/ متر.

كما تتحرك بواسطة ناقل أوتوماتيكي وتعمل عن طريق الدفع الكلي للعجلات.

تستهلك الوقود بمعدل 8.5 لتر / 100 كيلومتر.

تتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلو متر خلال 11.7 ثانية.

مميزات سيارة تويوتا برادو 2023

تعد من السيارات ذات الموثوقية الكبيرة من قبل الموزعين المعتمدين.

تعطي أداء جيد على الطرق الوعرة تحتوي على العديد من التجهيزات القياسية.

تتميز بها هيكل صلب يمنحها القدرة على التعامل مع الطرق الوعرة والمواقف الصعبة وتحمل الصدمات.

ذات تصميم راقي وانيق من الخارج والداخل.

عيوب سيارة تويوتا برادو 2023

مساحه الصف الثالث في السيارة ضيقة.

ارتفاعها القليل يجعل جودة الركوب منخفضة.

تستهلك الوقود بمعدل كبير خاصة في محرك البنزين.

سعر سيارة تويوتا برادو 2023 مرتفع ولا يناسب كل الفئات.

أسعار سيارات تويوتا برادو 2023