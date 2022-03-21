نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات بالتقسيط عبد اللطيف جميل سعودية تأجير تمويلي للسيارات في المقال التالي
يوجد كل يوم جديد لدى عبد اللطيف جميل فهو يعتبر من كبرى معارض السيارات داخل المملكة العربية السعودية، فلو كنت تبحث عن سيارة حديثة كانت أو قديمة ستجدها لدى معارض عبد اللطيف جميل، حيث توفر لكل فئات سيارات جديدة ومستعملة وسيارات للتنازل كما تقدم معارض عبد اللطيف جميل خدمة التقسيط بدون مقدم، بأسعار تناسب كافة مستويات وفئات المجتمع السعودي الذي لا غنى له عن وجود سيارة لأنها تعد وسيلة التنقل المتاحة بالسعودية، وأما عن عروض معارض عبد اللطيف جميل فهي عروض متتالية تنافس الكثير من المعارض بالمملكة ولكن يكثر الإقبال على الشراء من لدى عبد اللطيف جميل بسبب عروضه وتخفيضات كما يوجد عروض على التأجير التمويلي لكل العملاء لدى معارض عبد اللطيف جميل أو تمويل السيارات بالمرابحة.
أسعار سيارات بالتقسيط عبد اللطيف جميل السعودية
يتواجد لدى معارض عبد اللطيف جميل سيارات كبيرة جديدة / مستعملة سواء من ماركة تويوتا أو الماركات الأخرى، والعروض دائما متميزة في عروض تقسيط أو خدمة التمويل وأما عن الأسعار فهي تناسب كافة مستويات من العملاء بالسعودية.
أسعار تأجير تمويلي السيارات عبد اللطيف جميل
- سيارة تويوتا سيدان افالون موديل 2021، باللون الخارجي الأسود اللامع، سيارة رياضية خامة المقاعد الداخلية من الجلد، متوفرة لدى عبد اللطيف جميل بسعر 152.000 ريال سعودي، طريقة دفع وفق نظام التمويل، من أهم الشروط أن يكون صافي دخل العميل الشهري 5000 ريال سعودي.
- سعر سيارة تويوتا أفالون موديل 2020 سيدان، باللون الأحمر الغامق والطبقة الداخلية للسيارة بلون بيج، الخامة من الداخل بالسيارة جلد، متوفرة لدى تأجير تمويلي لدى عبد اللطيف جميل بسعر 127.000 ريال سعودي، صافي الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي، فترة السماح تتمثل في 3 شهور، مدة التقسيط على 60 شهر.
خطوات تقديم طلب تمويل السيارات
- أولا الدخول عبر موقع عبد اللطيف جميل للسيارات للتمويل، ثم اختيار السيارة التي تناسبك وترغب في شراءها، وتنفيذ باقي خطوات كالتالي:
- تملأ سعر دفعات الشهرية للتمويل.
- ثم خانة الدفعة المقدمة.
- واختيار نوع العقد تأجير تمويلي.
- واختيار مدة التقسيط سواء كانت لمدة 60 شهر أو أقل من ذلك ولكن الحد الأدنى لمدة التقسيط للتمويل التأجير 60 شهر فقط.
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