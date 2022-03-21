نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة والمتانة.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022، تعتبر من بين السيارات القوية، والتي تتواجد بالسوقين المحلي والعالمي وبأعلى مستوى من الجودة، وتعد نوعية السيارة من بين أكثر نوعيات الشاحنات التي تتلاءم مع مختلف الطرق الوعرة والغير ممهدة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أفضل الميزات للسيارة من نوع تويوتا فورتشنر والتي تعتبر من أكثر أنواع السيارات التي تمتلك العديد من المواصفات الممتازة وهذا ما سنتحدث عنه من خلال الآتي في تلك السطور المقبلة، ومن أهم ما يتعلق بمميزات ومواصفات السيارة ما نذكره تباعا مع بيان تكلفة الشراء للسيارة من نوع تويوتا فورتشنر.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة من نوع تويوتا فورتشنر من أكثر نوعيات المركبات التي تكتاز بصلابة وقوة التصميم إلى جانب عصريته، ومن أهم المواصفات الخاصة بالسيارة السعة لمقصورتها الداخلية وكذلك المقاعد المريحة، والتي تتوفر بالسيارة وتمتاز بقوتها ومساحتها المناسبة كما أنه من الممكن أن يتم الضبط للمقاعد كهربيا، فضلا عن المميزات الآتية المواصفات السيارة:

أهم مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

تمتاز السيارة بالمواصفات الآتية:

تمتلك السيارة من نوع تويوتا فورتشنر المحرك بالسعة ألفين وخمسمائة سي سي.

تمتاز السيارة بالقدرة على اختراق مختلف الطرق الوعرة.

العجلات تمتاز بطول القاعدة الذي يتيح لها الثبات على الطريق.

متوفر بالسيارة الجنوط بالمقاس سبعة عشر بوصة.

من أهم التجهيزات بالسيارة الناقل للحركة من النوع الأوتوماتيكي والمقسم لثمان سرعات.

أهم التجهيزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

متوفر في السيارة العديد من التجهيزات والتي من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

متوفر بالسيارة نظام الكبح العامل بتقنية إي بي إس.

متواجد بالسيارة أيضا الوسائد من النوع الهوائي للحد من التعرض للتصادم.

السيارة ممتلكة للقفل المركزي.

مقصورة السيارة متوفر فيها المقاعد المدعمة بأحزمة الأمان.

سعر السيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة تتوفر بالأسواق المحلي والعالمية وعلى حسب التجهيزات التي تتواجد بالسيارة تتوفر الشاحنات من نوع تويوتا فورتشنر بأسعار مختلفة والسعر للسيارة من الفئة الأولى حوالي أربعمائة وخمسين ألف جنيه مصري، والسعر حسب مستوى ما يتوفر بها من ملحقات.