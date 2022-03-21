نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة لادا نيفا Lada niva 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية نتحدث عنها من خلال هذا التقرير الآتي والذي نخص فيه بالذكر أهم المعلومات التي تتعلق بالمواصفات الأساسية والتي تتوفر بالسيارة من نوع لادا نيفا مع بيان أهم المميزات التي تتوفر في تلك الشاحنة والتي تعتبر من بين أكثر ما يجذب مختلف العملاء لاقتناء تلك السيارة ذات التصميم المثالي، ومن خلال ما يلي في تلك السطور نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بتلك السيارة مع بيان أهم التجهيزات الأساسية، والتي من خلالها من الممكن أن تتم قيادة السيارة بأفضل أنماطها حيث تتعدد الأنماط القيادة السيارة، ومن أهم ملحقات القيادة للسيارة ما يلي في النقاط القادمة.

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

نتعرف على المواصفات والأسعار للسيارة لادا نيفا بالسعودية والتي تعد واحدة من بين السيارات القوية، والتي لها القدرة على الاجتياز لمختلف الطرق الوعرة وهذا ما يكون بفضل ما يتوفر في تلك السيارة من المواصفات والتجهيزات الممتازة لأفضل قيادة آمنة مع الملحقات الترفيهية التي تيسر من المرور على مختلف الطرق فضلا عن المواصفات الآتية:

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا بالسعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية نتبعها في النقاط القادمة:

السيارة بسعة للمحرك تصل لنحو واحد ونصف لترا.

محرك السيارة بالقوة مائة تسعة وعشرين حصان.

تمتلك السيارة الجنوط بالمقاس ستة عشر بوصة.

السيارة متوفر فيها المكيف المتميز الأوتوماتيك للتحسين من الأجواء في داخل المقصورة للسيارة.

السعة الخلفية للصندوق حوالي مائتين وثمانين لتر.

أفضل التجهيزات في السيارة

التجهيزات للسيارة من بينها ما يلي:

السيارة متوفر فيها مكابح تمنع الانغلاق.

متواجد بالسيارة الوسائد الهوائية والتي تحول دون التعرض للتصادم.

متوفر في السيارة أيضا نمط القيادة الكومفورت.

متواجد شاشة من نوع تاتش بمقاس ستة ونصف بوصة.

السيارة تمتلك المنفذ من نوع يو إس بي ونوع إي يو إكس.

اسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية

السيارة تتوفر بالأسواق العالمية بالسعر ثمانية آلاف دولار أمريكي وتتواجد بعدد نسخة وجيدة كما أنها تتوفر بمختلف الأسواق المحلية بالمملكة السعودية بالسعر الذي يصل لنحو أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي.