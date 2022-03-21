نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة الطرق الصحراوية… سيارة تويوتا سيكويا 2023 toyota sequoia بمواصفات ومميزاتها وأسعارها فى السعودية في المقال التالي
سيارة تويوتا سيكويا 2023 toyota sequoia ،كشفت الشركة المتخصصة بصناعة السيارات العالمية شركة تويوتا عن الإصدار الجديد لها لعام 2023، وهو طرح سيارة تويوتا سيكويا 2023، حاملة للعديد من المواصفات والمميزات عالية الجودة، فقد تم تصنيفها من السيارات متعددة الاستخدامات، حيث أنها تنتمي للسيارات الرياضية وجاءت بتصميم جريء ومميز للغاية، مما جعلها من بين الاختيار الأفضل للشباب، كما أنها تتمتع بالكثير من الإمكانيات ذات جودة عالية وقوة جبارة للماتور، تمكنت من أن تصنف من بين أفضل أنواع السيارات المناسبة للطرق الصحراوية، ونحن اليوم سوف نتحدث باستفاضة عن هذه السيارة.
سيارة تويوتا سيكويا 2023 toyota sequoia
مواصفات سيارة تويوتا سيكويا 2023
- السيارة تأتي بمحرك قوي للغاية عن باقي الإصدارات الأخرى، وكما أنه بنفس الوقت من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود لنوع التيربو.
- المحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3600 سي سي، وبها ناقل حركة أتوماتيك بعمل بنحو 437 حصان.
- كما أن السيارة تدعم العمل بنحو ثلاث أوضاع للقيادة متنوعة منها الرياضي أو النوع الاقتصادي والوضع العادي.
- ولها قدرة على السحب رائعة تصل نحو 9000 رطل.
مميزات سيارة تويوتا سيكويا 2023
- كما أن أبواب السيارة مزودة بألواح تعمل على منع الصوت الذي يكون سبب في الإزعاج عند السفر.
- كما أن الباب الخلفي الموجود بالسيارة يعمل بالفتح الكهربائي دون الحاجة لاستخدام اليد.
- عجلات السيارة مطليه بمادة الكروم والتي تمكن السيارة من السير بكل سهولة على الطرق الصعبة وعلى المنحنيات
- أما بالنسبة لقياس عجلات السيارة متاحة بمقاس يبلغ نحو 22 بوصة.
- السيارة بها نظام تقني حديث يتم من خلاله التحكم بالدوران المتعلق بالعجلات مما يساعد بالتحكم بالسير على المنحنيات والهبوط الحاد بكل سهولة.
- كما أنه يساعد في الزحف بطريقة قياسية.
- السيارة يوجد بها شاشة لمس بمقاس 14 بوصة وبتقنية فائقة الجودة، كما أنها تدعم وجود مساعد ذكي يساهم في منح الأمور الصوتية للسيارة.
- القيادة بداخل السيارة أمر ممتع للغاية وتتناسب مع الجميع حيث أنها لها العديد من وضعيات القيادة المتنوعة.
أسعار سيارة تويوتا سيكويا 2023
- الفئة الثالثة من السيارة يبلغ سعرها نحو 199,000 ريال سعودي، أما بالنسبة للفئة الثانية يبلغ سعرها نحو 206.000 ريال سعودي.
- كما أن يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة نحو 251,000 ريال سعودي وسعر سيارة سيكويا platinum يبلغ نحو 259,000 ريال سعودي.
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