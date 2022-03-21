ب 37 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة موديل 2022 في المملكة العربية السعودية بمواصفات فوق الرائعة

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ب 37 الف ريال أرخص أنواع السيارات ،يسعى العديد من المواطنين السعوديين إلى الحصول على أحدث السيارات موديل العام الجديد 2022 ولكن الأسعار المرتفعة للسيارات الجديدة تكون عائق أمام ذلك فيكثر البحث على شبكات الإنترنت عن أرخص السيارات الحديثة في السعودية موديل 2022، ونستعرض معكم أهم تلك السيارات ومواصفاتها العامة وأسعارها. ب 37 الف ريال أرخص أنواع السيارات سيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2022 تنتمي سيارة سوزوكي سويفت ديزاير إلى فئة السيارات السيدان التي تتميز بصغر حجمها

سوزوكي سويفت ديزاير إلى فئة السيارات السيدان التي تتميز بصغر حجمها وهي سيارة زيرو لها محرك قوي تصل سعته إلى 1200 سي سي ويعمل بقوه 80 حصان.

ثم أن المحرك مكون من أربع أسطوانات و مزود بناقل حركة أوتوماتيكي.

يبدأ سعر سيارات سوزوكي سويفت ديزاير 2022 في السوق السعودي من 44 ألف ريال سعودي. سيارة كيا بيكانتو 2022 تعد سيارة كيا بيكانتو 2022 من السيارات الهاتشباك التي تدخل ضمن السيارات صغيرة الحجم.

لها تصميم عصري وأنيق يجعل الكثير من العملاء يقبلون على شرائها.

خاصة أنها مزوده بمحرك رباعي الأسطوانات ذو سعة 1200 سي سي.

يبلغ عزم دوران هذا المحرك 122 نيوتن لكل متر كما يعمل بقوه 84 حصان.

يبدأ سعر سيارة كيا بيكانتو في السوق السعودي من 42.600 ريال سعودي. سيارة شيري اريزو 3 تدخل سيارة شيري اريزو 3 ضمن فئة السيارات السيدان التي تعمل عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات يعمل بقوة 107 حصان تبلغ سعة هذا المحرك 1500 سي سي،.

كما يزود بعزم دوران يصل إلى 140 نيوتن لكل متر.

يتراوح سعر سيارة شيري اريزو 3 بين 42 : 44 ألف ريال سعودي. سيارة شانجان ألسفن 2022 يبدأ سعر سيارة شانجان السفن 2022 في السوق السعودي من 37 ألف ريال سعودي.

تعمل تلك السيارة من خلال محرك ذو سعه 1500 سي سي مزود بناقل حركة أوتوماتيكي.

تبلغ قوه محرك السيارة 105 حصان وتأتي السيارة بعدة أنظمة للأمان متطورة مثل مثبت محدد السرعة والفرامل المانعة للانزلاق وأحزمة الأمان. سيارة رينو سيمبول 2022 تدخل سيارة رينو سيمبول 2022 ضمن فئات سيارات السيدان التي تعمل عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.

محرك السيارة مكون من أربع أسطوانات وتبلغ سعته 1600 سي سي، السيارة مزودة بعدة أنظمة للأمان.

مثل الفرامل المانعة للانزلاق كما تشمل نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل.

ويبدأ سعر سيارة رينو سيمبول 2022 في السوق السعودي من 43 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة ب 37 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة موديل 2022 في المملكة العربية السعودية بمواصفات فوق الرائعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب 37 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة موديل 2022 في المملكة العربية السعودية بمواصفات فوق الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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