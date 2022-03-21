وحش السيارات الروسي .. سيارة لادا نيفا موديل 2022 الجديدة مواصفاتها ومزايها وأسعارها الجبارة فى السعودية

سيارة لادا نيفا موديل 2022 الجديدة، سيارة لادا نيفا موديل 2022 وهي نقلة حديثة وكبيرة في عالم السيارات والتي ظلت شركة لادا السورية تعلن عن إطلاقها منذُ فترة حتى أثارت ضجة هائلة في أسواق السيارات وخاصة داخل المملكة العربية السعودية وذلك لما تتمتع به من مواصفات ومميزات مختلفة عن باقي أنواع السيارات الأخرى بالإضافة إلى تصميمها الرائع من الداخل والخارج.

سيارة لادا نيفا موديل 2022 الجديدة

مواصفات سيارة لادا نيفا موديل 2022

تحتوي السيارة الروسية لادا نيفا 2022 على كثير من المواصفات الخاصة والتي جعلتها مطلب للكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية ومنها:

تعمل السيارة باستخدام محرك رباعي الأسطوانات.

يعمل محرك السيارة بسعة 1700 سي سي وتبلغ سعة الوقود به حوالي 1.7 لتر.

يعمل المحرك بقوة إنتاج تبلغ 83 حصان.

تعمل السيارة باستخدام نظام الدفع الرباعي للعجلات.

يصل اقصي عزم دوران السيارة إلى 129 نيوتن لكل متر.

تعمل السيارة باستخدام ناقل حركة يعمل مانيوال وله خمس سرعات متنوعة.

تمتلك السيارة جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة.

تم إطلاق السيارة بأربع فئات متنوعة تختلف كلا منهما عن الأخرى في بعض المواصفات

وهذه الفئات هي لادا نيفا برونتو و لادا نيفا ترافل و لادا نيفا ليجند وأخيرًا لادا نيفا بريستيج.

تم تزويد السيارة بمقاعد تم صنعها من الجلد المريح ولوحة تساعد على القيادة.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

تتميز سيارة لادا نيفا 2022 بكثير من المميزات الفريدة التي بها أصبحت الخيار الأول لمحبي السيارات ومن هذه المميزات:

وتتميز نيفا بصناعة المقاعد من نوع من الجلد المريح وتم تزويدها بميزة التدفئة في فصل الشتاء.

تتميز بوجود نظام خاص بالإضاءة من جميع الجوانب.

تحتوي على مكيف مزود بخاصية توزيع الهواء داخل أرجاء السيارة.

تتميز السيارة بوجود نظام ترفيهي حيثُ تحتوي على شاشة لعرض خصائص السيارة تعمل تاتش وتحتوي على البلوتوث.

من أهم المميزات بها هي وسائل الأمان واحتوائها على الوسائد الهوائية ونظام الفرامل الحديث.

تتميز السيارة بوجود نظام عازل يمنع الضوضاء الخارجية وخاصة في الطرق السريعة.

أسعار سيارة لادا نيفا 2022