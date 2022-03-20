السيارة المذهلة..مواصفات و اسعار تويوتا لاندكروزر 2022 Toyota land cruiser

تويوتا لاند كروزر هي سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم والأقدم بين جميع الطرازات في إسطبل تويوتا، من بدايات متواضعة كمركبة زراعية في الأربعينيات من القرن الماضي، تطورت على مر السنين لتصبح واحدة من أكثر سيارات الطرق الوعرة احترامًا في العالم، يوجد أدناه قائمة كاملة بالموديلات الحالية والسابقة، بدءًا من FJ، تتوفر الآن سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة كليًا في السوق السعودي، وهي تأتي مع مجموعة من المعدات القوية التي تجعلها واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي، التي تتواجد في السوق، تأتي لاند كروزر الجديدة بمحرك V8 يولد ما يصل إلى 382 حصاناً وعزم دوران يبلغ 546 رطل-قدم ، مما يجعلها مثالية للتعامل مع أي تضاريس.

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

ومن المؤكد أنها ستثير الإعجاب حيث يبلغ طول هذه السيارة 5.145 مترًا ، وعرضها 1980 ملم ، وارتفاعها 1890 ملم كما أن لديها مساحة تخزين خلفية كبيرة مثالية لحمل جميع معداتك بالإضافة إلى ذلك، فإن العجلات الرياضية في هذه السيارة هي حقًا تصميم هندسي فريد ومتعدد الأقسام

على المصدات الأمامية والخلفية تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليًا قريبًا! كما تم دعم هذا الطراز بمرايا جانبية كهربائية كما أن تويوتا كروز تتمتع إشارات ضوئية بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية وكذلك نظام عادم مزدوج ومقابض أبواب مصنوعة من الكروم وعتبات جانبية وعاكسات ضوئية على المصدات الأمامية والخلفية

بأسلوبها الأنيق وأدائها الرائع ، ستلفت الأنظار بسيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة كليًا. تتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بشبكة كبيرة مع لمسات من الكروم اللامع، بالإضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي المصد ودعامتين على جانبي السقف الخصائص الأرضية تتميز كروزر أيضًا بمحرك V8 قوي وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

محرك السيارة تويوتا لاندكروزر 2022

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة تعتبر هي أحدث طراز في تشكيلة سيارات الدفع الرباعي الشهيرة، لطالما كانت لاند كروزر دعامة أساسية على الطرق حول العالم لأكثر من 60 عامًا، ومن المؤكد أن هذا الطراز الأحدث سيواصل هذا الإرث تستمد تويوتا لاند كروزر 2022 قوتها من محرك 6 أسطوانات 3500 سم مكعب يمكن أن ينتج 409 حصانًا و 650 نيوتن متر من عزم الدوران يتم إرسال هذه القوة إلى جميع العجلات الأربع من خلال علبة تروس أوتوماتيكية عالية الأداء

سعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 هو: