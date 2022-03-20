نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض مذهل على سعر هيونداي ازيرا نص فل 2022 وخصم يصل إلى 14% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض مذهل 14% على هيونداي ازيرا 2022 نص فل الفاخرة الأكثر مبيعاً بالمملكة، السيارة التي تجمع بين السعر المناسب و المواصفات الرائعة حيث إنضمت ازيرا المميزة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، والتي يعتبرها الكثير من محبي السيارت بأنها السيارة المفضلة لهم لمزاياها الرائعة وسعرها المناسب مقارنة بالمواصفات، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد، بالإضافة إلي معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة هيونداي ازيرا 2022 نص فل.

سعر هيونداي ازيرا نص فل 2022

تتميز السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات 3500 سي سي قير اتوماتيك و نظام الدفع أمامي، انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة لموديلات عام 2022 خاصة لدى معرض محمد للسيارات بالرياض والذي يقدم مجموعة مذهلة من السيارات موديلات العام الجاري، حيث أصبحت تتوفر سيارة هيونداي ازيرا 2022 MID نص فل الفاخرة ضمن تخفيضات المعرض لهذا العام بسعر 139 الف و 150 ريال بدلا من 160 ألف و 350 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل 14%.

تتميز فئة النص فل بكافة مواصفات الأمان وسائد هوائية أمامية، تنبيه الاصطدام الأمامي، الثبات الإلكتروني ESP، نظام الزحف، مراقبة ضغط الإطارات، فرامل، تلقائي للطوارىء، سنتر لوك لكافة النوافذ، كافة مزايا الأمان للسيارة احزمة امان، فرامل ABS، فرامل يد الكتروني و مساعد الفرامل BA، كما تتميز سيارة هيونداي ازيرا الفاخرة 2022 نص فل فئة ميد كشافات ضباب أمامية، إمكانية الدخول الذكي، مصابيح ليد، فتحة سقف بانوراما، مرايا تحكم كهربائي مع إمكانية الطي، اشارات بالمرايا، حساسات خلفية، حساسات أمامية، جنوط و مزيل ضباب.

مزايا ازيرا MID الجديدة

تتميز داخلية السيارة فئة MID بفتحات تكييف خلفية، زجاج كهربائي بالكامل أوتو لمسة واحدة، نظام توفير الوقود ECHO، إمكانية تبريد وتدفئة المقاعد، مع إمكانية تشغيل السيارة الأكثر مبيعاً بالمملكة عن طريق بصمه، قير الكتروني، مكيف أوتوماتيك، تحكم بالكامل من خلال المقود في الأوامر الصوتية، مثبت السرعة و البلوتوث، فتح الأبواب بالريموت، مقاعد جلد، تحكم كهربائي في جميع المقاعد، وضعيات متعددة للقيادة، نظام ملاحة و خرائط، مدخل AUX، كاميرا خلفية، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، منافذ طاقة، مدخل USB وشاحن لاسلكي لسيارة تويوتا ازيرا MID 2022 نص فل.