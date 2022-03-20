تويوتا كورولا بالتقسيط المريح 1000 ريال سعودي واحصل على سيارتك الآن

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عمر شويل - جدة تعتبر سيارة تويوتا كورولا إكس إل آي بالتقسيط 2021 من السيارات التي تنضم إلى فئة سيدان ونوع الدفع الخاص بالعجلات هو دفع أمامي، كما أن ماركة تويوتا معروفة بجودتها ومتانة تصميماتها التي تناسب جميع الأذواق وتنتشر ماركة تويوتا في كثير من البلاد العربية والغربية والعديد من المعارض والأسواق الخاصة بالسيارات ويقوم العديد بتفضيلها كأحد أنواع الماركات المميزة نظرًا لمزايا السيارة.

ومن سمات السيارة أنها تحتوي على محرك حجم 1.5 لتر بالإضافة إلى 3 أسطوانات من أجل توليد قوة بمقدار 119 حصان كما أن ناقل الحركة في سيارة تويوتا كورلا إكس إلى آي أوتوماتيك ونوع الوقود الذي تعمل به السيارة بنزين، كما يجب التبيه إلى أن استهلام الوقود الخاص بالسيارة لكل لتر هو 19.6 كيلو متر، كما أن السيارة في تصميمها لم يتنسوا الترفيه والتكنولوجيا الحديثة حيث إنها مزودة بيو اس بي وأيضًا بلوتوث، وتبدأ أسعار تويوتا كورولا بمبلغ مالي 64.600 ريال سعودي، ويختلف السعر باختلاف السيارة ونوعها حيث يوجد العديد من سيارات تويوتا كورولا ولكن سيارة سعر خاص.

تويوتا كورولا إكس إل آي بالتقسيط

تقوم شركة عبد اللطيف جميل بتقديم تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 لتر ضمن عروض جديدة لسيارات تويوتا 2021 و تويوتا 2022 بالمملكة العربية السعودية.

وتتميز الشركة بأنها تقوم بعرض السيارات بالتقسيط.

وتعرض أكثر من نوع كي تتمكن من اختيار نوعك المفضل.

وأيضًا على حسب إمكانياتك المالية والقسط الشهري الذي يناسبك.

وسوف يستمر العرض على سيارات تويوتا حتى 30/11/2021 وسوف نتعرف على سعر السيارة وطريقة تقديم نموذج الطلب.

سعر تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 لتر داخل العرض المقدم من عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات هو 1.152 ريال سعودي شهريًا وسوف يتم سداد قيمة السيارة بالكامل على 5 سنوات أي ما يعادل 60 شهرًأ.

طريقة طلب تمويل سيارة تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 لتر

سوف تقوم أولاً بالدخول إلى موقع موتوري أكبر سوق لبيع السيارات.

سوف تجد العروض المقدمة من عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات.

قم باختيار السيارة التي تناسبك ماليًا.

ثم اضغط على كلمة نموذج طلب التمويل.

ادخل البينات التي يطلبها منك مثل الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة اضغط على كلمة إرسل.

سوف يصل نموذج طلبك للشركة وترد عليك في أقرب وقت لاستكمال التسجيل والحصول على السيارة.

مواصفات تويوتا كورولا جي إل آي 2.0 لتر فتحة سقف

تعد من فئة سيدان والدفع الخاص بالعجلات دفع أمامي.

محرك السيارة هو 2 لتر من حيث الحجم.

تحتوي السيارة عىل 4 أسطوانات من أجل توليد قوة بمقدار 168 حصان.

نوع ناقل الحركة أتوماتيك CVT.

نوع الوقةد المستخدم للسيارة بنزين.

معدل استهلاك البنزين لكل لتر مسافة 19.8 كيلو متر.

تحتوي على العديد من وسائل الترفيه.

بها بلوتوث ويو اس بي كما تحتوي على 6 مكبرات للصوت.

سعر تويوتا كورولا جي إل آي 2 لتر فتحة سقف موديل 2022 هو 82.900 ريال سعودي.

سيارات كيا بالتقسيط

كما أن سيارات كيا ريو قد حصلت على نصيب من العروض لدى مجموعة الجبر لتمويل السيارات، حيث قدمها في عرض خاص وبالتقسيط على 5 سنوات أي ما يعادل 60 شهرًا وتبلغ قيمة السيارة المالية 58.648 ريال سعودي ويتم تسديد الأقساط بقيمة شهرية ثابتة للاقساط وهي 1.088 ريال سعودي، كما أن الدفعة الأولى للسيارة 5.865 ريال سعودي والدفعة الأخيرة سوف تكون 17.595 ريال سعودي.

تويوتا يارس سبورت 2017

تنتمي السيارة إلى فئة سيارات هاتشباك.

نوع دفع العجلات هو الدفع الأمامي.

سعة محرك السيارة لتر ونصف.

تحتوي السيارة على 4 من الأسطوانات لتوليد قوة مقدارها 107 حصان.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

تحتوي على 4 سرعات.

الوقود المستخدم للسيارة هو بنزين.

كما تقوم السيارة باستهلاك وقود مقدار لتر لكل 16.5 كيلو متر.

تحتوي على 4 مكبرات صوت ويو أس بي ومشغل سي دي.

سعر تويوتا يارس سبورت 2017 يبدأ من 56300 ريال سعودي.

تويوتا برادو 2021 مستعملة

يتم عرض سيارة تويوتا برادو من قبل مجموعة عبد اللطيف جميل بسعر تنافسي وجميل كما أنها متوفرة بالتقسيط.