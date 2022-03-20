سيارات كيا بالتقسيط امتلك أحدث سيارات بالتقسيط مع عروض عبداللطيف جميل تقسيط السيارات

تقدم شركة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارة بالمملكة العربية السعودية أحدث عروض سيارات كيا بالتقسيط وفترة سداد طويلة عبر موقع موتري السعودية، فإذا كنت تحلم بامتلاك سيارة ولكن لا تمتلك السعر الكاش للسيارة فقم بالتعامل مع شركة عبد اللطيف جميل لتحصل على سيارتك بالتقسيط المريح فاغتنم الفرصة وقم بشراء سيارة أحلامك من خلال العروض التي تقدمها الشركة عبر أكبر سوق سيارات بالمملكة العربية حيث إنك سوف تجد عروض حصرية وأفضل الصفقات التي تعرضها شركات السيارات، تمتع الآن مع العروض الحصرية لشركة عبد اللطيف جميل لتمويل أنواع السيارات المختلفة الجديدة والمستعملة وسوف نعرض لك العروض الحصرية ومدتها من أجل الاستفادة بالعروض، حيث سوف تجد ما يناسب ميزانيتك لأننا نعرض عليك السيارات المستعملة أو الجديدة بعدة خيارات من أجل التقسيط وعليك أن تختار ما يناسبك.

سيارات كيا بالتقسيط

قام عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات بعمل عروض حصرية على سيارات كيا 2020 وكيا 2021 وسوف يبدأ العرض من اليوم 9/11/2021 ويكون آخر يوم لهذا العرض هو يوم 30/11/2021 وقد قام بعمل عرض داخله 6 سيارات سوف نتعرف على أنواع تلك السيارات والأقساط الشهرية لكل نوع.

أسعار سيارات كيا داخل العرض

كيا بيجاس EX 2021 سعر التقسيط الخاص بها 912 ريال سعودي على 60 شهر.

كيا سونيت LX 2021 القسط الشهري لها 1.230 ريال ويتم التسديد على 60 شهر.

سيارة كيا سيراتو 2022 بقسط شهري 1.365 ريال سعودي ومدة التسديد 60 شهر.

كيا سيلتوس L 2021 القسط الشهري 1.394 ريال ومدة القسط 60 شهرًا.

كيا LX 2021 بسعر 1.619 ريال شهريًا على 5 سنوات.

السيارة الفخمة كيا تيلورايد LX 2021 بسعر 2.604 ريال سعودي شهريًا على مدار خمس سنوات.

طريقة الحصول على سيارات بالتقسيط

سوف نعرض عليك مجموعة من سيارات كيا ونعرض لك الأسعار الخاصة بالتقسيط لكل نوع من السيارات الموجودة داخل العرض.

عليك أن تحدد نوع السيارة والقسط الذي سوف يناسبك.

بعد أن تحدد السيارة المناسبة لميزانيتك المالية الخاصة قم بالضغط على نموذج تعبئة الطلب.

بعد ذلك اضغط على ارسال.

سوف يتم إرسال نموذج طلب تمويل السيارة التي قمت باختيارها إلى شركة عبد اللطيف جميل للتمويل.

سوف يقومون بالرد عليك في أقرب وقت ممكن لا ستكمال طلب التمويل واستلام سياراتك.

تويوتا لاندكروزر بيك اب 2021 مستعملة

عبد اللطيف جميل يعرض تلك السيارة بسعر ممتاز كاش وأيضًا تقسيط حيث يمكن تقسيط ثمن السيارة بكل سهولة، السيارة توجد في معرض الدمام كما إنها من تنتمي إلى سيارات النقل المميزة، السيارة مستعملة واللون المتوفر لها هو لون البيج، كما أن ناقل الحركة الخاص بالسيارة هو ناقل حركة عادي.

السيارة متوفرة بسعر الكاش بمبلغ 135.240 ريال سعودي، كما يمكن تقسيط السيارة من خلال دفع قسط شهري للسيارة يبلغ ثمنه 2.874 ريال سعودي ومن أجل الاستفسار أكثر من السيارة وطريقة الدفع والتقسيط يرجى الاتصال على الرقم 8004400055 من أجل الاستعلام عن الأقساط الشهرية وطريقة الدفع.