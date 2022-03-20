تخفيض 27% على سعر سيارة تويوتا راف دفع رباعي 2022 فى السعودية من عبداللطيف جميل

تخفيض 27% على سعر سيارة تويوتا راف ، تعتبر سيارة تويوتا راف الدفع الرباعي 2022 واحدة من أفضل السيارات المنافسة بالوقت الحالي داخل سوق السيارات السعودي، حيث أنها مقدم بعرض مثالي من قبل شركة عبد اللطيف جميل وقد تصل قيمة الخصم حوالي 38 ألف ريال سعودي، كما أنها من السيارات التي تأتي ومعها الكثير من المواصفات والمميزات التي يفضلها الكثير من الأشخاص محبين شراء السيارات الفاخرة.

تخفيض 27% على سعر سيارة تويوتا راف

تأتي السيارة ومعها الكثير من المواصفات الأكثر من رائعة والتي تناسب كل شخص مقبل على شراء سيارة تويوتا راف فور الدفع الرباعي ومنها:

تحتوي الفئة الأولى والثالثة من سيارة تويوتا راف فور 2022 بمحرك تبلغ سعته إلى 2 لتر رباعي الاسطوانات.

2022 بمحرك تبلغ سعته إلى 2 لتر رباعي الاسطوانات. يقوم بتوليد قوة 170 حصان وقوة عزم الدوران 203 نيوتن متر.

حيث أن السيارة تكون مزودة بناقل حركة cvt ودفع رباعي مرفق بخزان وقود تصل سعته إلى 55 لتر.

طول السيارة يبلغ 4.6 متر أما عرضها فقد يكون حوالي 1.855 متر فيما يكون ارتفاعها 1.7 متر.

تتسع السيارة لحوالي 5 أشخاص وبها عجلات من الألمونيوم مقياس 17 بوصة.

يوجد بالسيارة ما يقارب من 5 وسائد هوائية للراكب الأمامي والسائق.

وبالنسبة للفئة الثانية والرابعة من السيارة تحتوي على محرك رباعي الاسطوانات 2.5 لتر هايبرد، يعمل على توليد قوة عزم الدوران 221 نيوتن متر.

وقوة عزم المحرك الكهربائي تصل إلى 121 نيوتن متر مرفق بناقل حركة ودفع كلي للعجلات.

بالإضافة إلى أنها تمتلك شاشة باللمس بقياس 7 بوصة وشاشة أخرى بقياس 8 بوصة.

يوجد في السيارة شاحن لاسلكي كذلك بها نظام صوت بمزود بـ 11 مكبر صوت.

سعر سيارة تويوتا راف فور دفع رباعي 2022 في السعودية

يبحث الكثير في المملكة العربية السعودية عن سعر سيارة تويوتا راف فور دفع رباعي 2022، حيث أن سعر السيارة يصل إلى 103 ألف و200 ريال سعودي بدلاً من 141 ألف و450 ريال سعودي، في حال أن سعر السيارة بسوق السيارات السعودي حوالي 104.375 ريال سعودي، ومن الممكن أن يتم الحصول على السيارة من خلال معارض وشركات عبد اللطيف جميل في السعودية.