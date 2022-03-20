نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقط بـ29 ألف ريال امتلك شيفروليه سبارك في السعودية أو بالتقسيط تفاصيل العرض كاملة في المقال التالي

شيفروليه سبارك في السعودية ،تعتبر Chevrolet Spark من السيارات الهاتشباك صغير الحجم والتي تم انتاجها في أمريكا من قِبل شركة جنرال موتورز، وتعد هي أكثر السيارات ذات الحجم الصغير انتشارًا في دول الشرق الأوسط ودول الخليج على اعتبار أنها مقتصدة في الوقود علاوة على حجمها الصغير الذي يساهم في إدارة المرور بشكل جيد وقت التزاحم، نعرض سعر سيارة شيفروليه سبارك في السعودية بسعر مغري وفرصة لمن يريد امتلاك سيارة بمثل سبارك مع ذكر أهم مواصفات السيارة، كما يمكن اتاحة شراء السيارة بالتقسيط على مدة 48 شهر بدفعة أولة ودفعة أخيرة.. إليكم التفاصيل من خلال السطور التالية. مواصفات Chevrolet Spark Ls ستاندرد موديل 2019 حالة السيارة: استعمال خفيف.

سعة المحرك 1400 سي سي دفع أمامي.

قوة عزم الدوران 127 نيوتن/ متر.

قوة المحرك 98 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيك ستاندرد.

الممشى: 118.371 كم.

4 سلندر.

طول السيارة: 3.636 ملم.

عرض السيارة: 1.597 ملم.

ارتفاع السيارة: 1.483 ملم.

قاعدة العجلات: 2385 ملم.

سعة الشنطة الخلفية 314 لتر.

وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

قفل مركزي.

نظام ABS مانع انزلاق الفرامل.

نظام ESP الثبات الإلكتروني.

حزام وشد للسائق والراكب الأمامي.

يمكن التحكم بالأوامر الصوتية من خلال عجلة القيادة.

النوافذ تعمل بالكهرباء.

5 مقاعد مصنوعة من القماش الفاخر.

زر بدأ التشغيل.

ميزة التحكم بالدريكسيون.

ميزة فتح الأبواب من خلال الريموت كونترول.

إمكانية التحكم بالمقاعد بشكل يدوي.

مكيف يدوي .

. مدعم أم بي ثري.

مدخل يو اس بي.

مدعم بلوتوث.

مدعم راديو. شيفروليه سبارك في السعودية سيارة شيفروليه سبارك المعروضة هي مستعملة استعمال خفيف جدا وبحالة أكثر من الممتازة ومفحوصة، علاوة على أن عليها 10 أيام تجربة وأن ما جازت للعميل يمكن أن يتم ارجاعها واستيراد ما تم دفعه.

المعروضة هي مستعملة استعمال خفيف جدا وبحالة أكثر من الممتازة ومفحوصة، علاوة على أن عليها 10 أيام تجربة وأن ما جازت للعميل يمكن أن يتم ارجاعها واستيراد ما تم دفعه. السيارة عليها ضمان عام من تاريخ الشراء، أو ضمان على قطع وأجزاء من السيارة أو 20 ألف كيلو متر مجانًا.

سعر سبارك 2019 في السعودية مستعمل كاش بـ 29 ألف ريال سعودي.

بـ 29 ألف ريال سعودي. هناك إمكانية لشراء السيارة بالتقسيط على 48 شهر فقط بـ 794 ريال شهرياً على أن تكون الدفعة الأولى 2.522 ريال والدفعة الأخيرة بـ 5.044 ريال.

يمكن الاتصال بالرقم الموضح بالأسفل لمعرفة آخر تفاصيل الشراء. صور سيارة سبارك المعروضة على الطبيعة عمر شويل - جدة فقط بـ29 ألف ريال امتلك شيفروليه سبارك في السعودية أو بالتقسيط تفاصيل العرض كاملة - ثقفني

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