بالصور والمواصفات هيونداي النترا CN7 2022 أهم المميزات والاسعار

هيونداي النترا CN7 موديل 2022 تأتي السيارة بسبعة فئات حيث أن يعتبر الطراز الأساسي خيارًا قويًا لأغلب المسوقين ذلك لأنها مزودة بالعديد من المميزات التقنية القياسية بالإضافة إلى وسائل المساعدة وتتمتع السيارة بشهرة واسعة في الاسواق العربية والمصرية خاصة في فئة السيارات المتوسطة لما تتميز به السيارة من كماليات ومواصفات وأنظمة الامان المتوفرة في السيارة وتعتبر هي المنافس الأقوي لسارة كيا سيراتو داخل الأسواق العربية وتعتبر السيارة من أشهر سيارات شركة هيوانداي الكورية إلي جانب سيارة الكروس أوفر توسان سوف نتعرف على كافة التفاصيل من والمواصفات والاسعار التي تخص السياراة خلال هذا المقال.

اسعار سيارات هيونداي النترا CN7 موديل 2022

الفئة الأولي Smart قدرت أسعارها بقيمة ثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألف جنيهًا مصري.

الفئة الثانية Smart Safety قدرت أسعارها بقيمة ثلاثمائة ثلاثة وأربعون ألف جنيهًا مصري.

بالنسبة للفئة الثالثة Smart Fun قدرت بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيهًا مصري.

أما الفئة الرابعة Smart pLus قدرت بمبلغ ثلاثمائة واحد وثمانون ألف جنيهًا مصري.

بينما الفئة الخامسة Modern قدرت بأربعمائة ستة آلاف جنيهًا مصري.

بالنسبة للفئة السادسة ADVANCED قدرت بمبلغ أربعمائة ثلاثة وأربعون ألف جنيهًا مصري.

الفئة السابعة يطلق عليها اسم PREMium حيث قدرت بمبلغ خمسمائة وثلاثة آلاف جنيهًا مصري من داخل السوق المحلي.

ذلك وفقاً للقائمة السعرية الصادرة من مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامات التجارية لسيارات هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافان في مصر.

مواصفات سيارة 2022 CN7

حيث زودت طرازات هيونداي النترا CN7 الفئة الأولى بعض المواصفات، ووسائل الأمان حيث من أبرزها ما يلي:

وسائد هوائية خاصة بالسائق مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، وكذلك توزيع اليكتروني للفرامل EBD.

مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين مع مرايات جانبية مزودة بإشارات مع إمكانية القفل كهربائيًا.

كما أن السيارة تحتوي على نظام ترفيهي مكون من ٦ مكبرات للصوت مع راديو، ومدخل UsB مع شاشة وسائط ٤.٢ بوصة.

مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة ١٦٠٠ سي سي حيث يولد قوة قدرها ١٢٧.٥ حصان مع عزم أقصى للدوران ١٥٧ نيوتن/متر بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.

تتسارع السيارة في وضع الثبات حتى ١٠٠كيلومتر في ال١٢ ثانية.

سيارة هيونداي النترا CN7 مزودة بمظهر خارجي يتميز بقطعًا. و تجاعيد حادة للغاية حيث تلاحظ وجود تناسق مثلثي في إشارات تصميم الأبواب لذلك سيارات هيونداي النترا CN7 يمكنها أن تتفوق بكل سهولة على المنافسين. عندما يتعلق الأمر بالتصميم.