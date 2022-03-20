نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في السعودية بـ 15 الف ريال سعودي بحالة جيدة للبيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في السعودية بـ 15 الف ريال ، بسعر بسيط يمكن شراء سيارة مستعملة وبحالة جيدة يكثر البحث على وسائل التواصل الاجتماعي أو على محركات البحث من المواطنين السعوديين عن كيفية امتلاك سيارة مستعملة ولكن شرط أن تكون كالجديدة، فـ السيارات في المملكة السعودية هي من أولويات كل أسرة سعودية خاصة السيارات العائلية ذات الأغراض المتعددة والتي تسيع عدد أكبر من أفراد العائلة، يبحث الكثير أيضاً عن سيارات موفرة للوقود واقتصادية واعتمادية كثيراً لكي تحمل أعباء ومشقات الطرق والسفر لا أن تكون عبئ على صاحبها، سنتعرف على أفضل سعر سيارات مستعملة بسعر 15 الف ريال وبحالة جيدة. سيارات مستعملة في السعودية أقل من 15 الف ريال سيارة كيا ريو مستعملة تأتي سيارة كيا ريو موديل 2012 أوتوماتيك

لون السيارة أبيض.

سعة المحرك 1400 دفع أمامي و 4 سلندر.

السيارة بها مكيف ووسائد هوائية والنوافذ تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى راديو وبلوتوث ومشغل سي دي وMP.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

من خلال الرقم الموضح بالصورة يمكن التواصل مع مالك السيارة ومعرفة كافة تفاصيل الشراء. هيونداي سوناتا موديل 2010 مستعملة ناقل الحركة أوتوماتيك.

لون السيارة أبيض.

موقع السيارة بمدينة جدة.

4 سليندر.

السيارة بحالة جيدة قطعت حوالي 308 الف ميلو متر، بها جنوط المونيوم ووسائل الأمان كنظام مانع انزلاق الوقود والتوزيع الإلكتروني للفرامل ووسائد هوائية، تجهيزات ترفيهية كمكيف قوي وراديو وبلوتوث ومدعم ام بي ثري ومدخل USB.

سعر السيارة 15 ألف ريال سعودي. تويوتا كورولا مستعملة سيارة تويوتا كورولا موديل 2008.

موديل 2008. سعة محرك السيارة 1.598 دفع أمامي و 4 سلندر.

لون السيارة أحمر.

السيارة بها نظام الأمان كنظام منع انزلاق الفرامل ونظام حماية، بالإضافة إلى ميزة الدخول بدون مفتاح وسنتر لوك، مكيف ومصابيح ضبابية ومشغل أسطوانات وسنتر لوك ووسائد هوائية.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

من خلال الرقم الموضح أدناه يمكن الاتصال بمالك السيارة لمعرفة حالة شراء السيارة. هيونداي سوناتا مستعملة سيارة هيونداي سوناتا موديل 2012 أوتوماتيك.

موديل 2012 أوتوماتيك. سعة محرك السيارة: 1.591 لتر دفع أمامي و 4 سلندر.

لون السيارة: فضي.

السيارة بها نظام الأمان كنظام مانع انزلاق الفرامل ووسائد هوائية وميزة الدخول بدون مفتاح، أيضاً تحتوي السيارة على مكيف هوائي وسنتر لوك ومرآة كهربائية ونواف1 الأبواب تعمل بالكهرباء وبلوتوث بالإضافة إلى حساسات مساعدة للركن وراديو وبلوتوث ومداخل AUX و Audio.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بمالك السيارة من خلال الرقم الموضح أدناه. نيسان صني مستعمل سيارة نيسان صني موديل 2014.

موديل 2014. سعة محرك السيارة : 1.6 لتر دفع أمامي و 4 سلندر.

لون السيارة فضي.

السيارة تحتوي على وسائد هوائية ونظام الـ ABS لمنع انغلاق الفرامل بالإضافة إلى نظام الحماية للراكب، مع دعم شغيل الـ أم بي ثري ومدخل الـ AUX و Audio، ومشغل أسطوانات وقفل مركزي وبلوتوث.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بالرقم الموضح بالصورة للاستفسار والاتفاق مع المالك في حالة شراء السيارة. سوزوكي سويفت مستعمل سيارة سوزوكي سويفت موديل 2009 أوتوماتيك.

موديل 2009 أوتوماتيك. محرك السيارة 1200 سعة دفع أمامي و 4 سلندر.

لون السيارة: أحمر.

السيارة بها وسائد هوائية مع مكيف، وبها ميزة الدخول بدون مفتاح وميزة القفل المركزي، نوافذ السيارة الامامية والخلفية تعمل بالكهرباء والمرايات أيضًا، تدعم مشغل الـ أم بس ثري والراديو والأسطوانات، بها نظام حماية الفرامل من الانغلاق.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بمالك السيارة بالرقم الموضح للاستفسار في حالة شراء السيارة. فورد كلاسيك كوبيه مستعملة سيارة فورد كلاسيك كوبيه موديل 2006 أوتوماتيك مستعملة.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

نوع الدفع: خلفي.

8 سليندر.

لون السيارة: أحمر.

تحتوي السيارة على أجود المواصفات الأمريكية.

بها نظام مانع انزلاق الفرامل.

جنوط ألمونيوم.

5 مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر.

وسائد هوائية.

مكيف.

راديو.

مشغل سي دي.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي. ميتسوبيشي لانسر إي أكس

سيارة لانسر إي أكس موديل 2008 مستعملة.

سيارة لانسر إي أكس موديل 2008 مستعملة. ناقل الحركة يدوي دفع أمامي.

سعة المحرك 2 لتر.

موقع السيارة بمدينة الرياض.

لون السيارة: رصاصي.

4 سلندر.

السيارة بها مكيف ووسائد هوائية.

نوافذ الأبواب تعمل بالكهرباء.

ميزة الدخول بدون مفتاح.

نظام مانع انزلاق الفرامل.

المرايات تعمل بالكهرباء – بلوتوث.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي. هيونداي سوناتا GDI 8AT Base مستعملة سيارة هيونداي سوناتا GDI 8AT Base موديل 2006 أوتوماتيك.

ناقل الحركة أوتوماتيك دفع أمامي.

سعة المحرك 2.5 لتر و 4 سلندر.

لون لسيارة : أسود.

موقع السيارة بمدينة الرياض.

السيارة تحتوي على نظام مانع انزلاق الفرامل ووسائد هوائية وحساسات للركن وقفل مركزي، بالإضافة إلى مصابيح ضبابية وجنوط ألمونيوم.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

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