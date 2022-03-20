سيارات للتنازل بالتقسيط بدون مقابل فترة سداد طويلة والأسعار مفاجئة ومناسبة للجميع

سيارات للتنازل بالتقسيط في السعودية هي مجموعة من السيارات المستعملة، وهي تمتاز بحالة جيدة كأنها جديدة لم يتم استخدامها من قبل، ولكن يقوم أصحاب السيارات بتأجيرها أو التنازل عنها بسبب ظروف السفر أو الاستفادة المادية منها، وتوفر الكثير من شركات تأجير وبيع السيارات العديد من السيارات المستعملة للتنازل بالتقسيط، وتوفر أيضا سيارات بسعر الكاش أو بالتقسيط حسب حالة العميل المادية، حيث يتم تحديد أشهر التقسيط من خلال الجهة المختصة المسئولة عن بيع السيارات من خلال بعض المستندات والضمانات التي تضمن حق صاحب السيارة.

سيارات للتنازل بالتقسيط

حيث تتوفر بعض السيارات داخل المملكة العربية السعودية من أجل التنازل بالتقسيط، ومن أهم هذه السيارات السيارة التالية:

سيارة شانجان موديل 2021 فئة سي إس 75

هي سيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل.

وبها محركة بقوة 175 حصان، به عدد 4 أسطوانات سعتها 1.8 لتر.

كما يوجد في هذه السيارة كشافات من الأمام، أيضا كشافات من الخلف.

كما يوجد بها حساسات أمامي وخلفي، وبها عدد 4 كاميرا محيطية مقدارها 3602 درجة.

أما فتحت السقف فهي بانوراما، وبها مكيف هوائي إلكتروني وشاشة عرض بمقاس 10 إنش.

التحكم في هذه السيارة أتوماتيك والعداد يعمل لمسافة 27 ألف كيلو متر.

والصيانة تم عملها إلى 25 ألف كيلو متر في وكالة الصيانة والحماية لواجهة السيارة.

وتم تركيب مادة بلاستيكية للدواسات الداخلية، وأيضا تركيب قطعة سيراميك على البودي، وبها جنوط بمقاس 19 إنش، وفيها اإضاءة ليد كاملة ومثبت للسرعة.

قيمة قسطها الشهري هو 1515 ريال سعودي وعدد الأقساط الباقية هي 48 قسط.

كما أن الدفعة الأخيرة من القسط هي 6810، وقيمة الكاش هي 72 ألف ريال سعودي.

سيارات للتنازل بدون مقابل

تعتبر تلك السيارة من أهم الموديلات التي يمكن الحصول عليها بالتقسيط للتنازل، وتتصف تلك السيارة بما يلي:

سيارة تويوتا كامري 2017