سعر تويوتا راش في السعودية ارخص سيارة عائلية واقتصادية Toyota Rush

سعر تويوتا راش في السعودية ، Toyota Rush وهي سيارة يابانية الصنع تم إنتاجها عام 1997 وكانت الشركة التي انتجتها هي شركة دايهاتسو في اليابان، وقد أطلق على راش في بادئ الأمر بـ اسم Daihatsu Terios ولكن مع تطور شكل المقصورة من الداخل والتصميم الخارجي أُطلق عليها تويوتا راش، Rush هي من السيارات الرياضية عالية الصنع وهي من السيارات الدفع الرباعي SUV متعددة الاستخدامات، تأخذ راش من ناحية تصميمها الخارجي شكل الشاحنات، شبابية، عائلية بفضل حجمها الكبير من الداخل من حيث المقصورة الفسيحة، تم توزيعها في البداية على دول اسيا اليابان واندونيسيا ولكن ذاع صيتها في جميع أرجاء العالم لتشمل الأمريكتين وأوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وهذا بفضل محركها القوي وتصميمها الرياضي الانيق، نحن بصدد معرفة سعر تويوتا راش في السعودية والدول العربية، ومناقشة اهم مواصفات Toyota Rush في السطور القادمة.

اهم مواصفات Toyota Rush 2022

سعة محرك راش: 1.5 لتر.

4 سلندر.

سعة خزان الوقود: 45 لتر.

قوة محرك راش: 103 لتر.

قوة عزم الدوران 135 نيوتن/ متر.

نوع ناقل الحركة: أوتوماتيك.

طول السيارة: 4.435 ملم.

عرض السيارة: 1.695 ملم.

ارتفاع السيارة: 1.705 ملم.

قياس قاعدة العجلات: 2.685 ملم.

سعة الشنطة الخلفية 213 لتر.

نظام الأنذار ضد السرقات.

مانع حركة.

نظام ABS مانع لانزلاق الفرامل.

نظام BA مساعدة الفرامل.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

نظام المساعدة لتسلق المرتفعات.

وسائد هوائية.

نظام التحكم في ثبات السيارة.

مشد أمامي واقي.

جهاز استشعار أمامي وخلفي للاصطفاف.

إمكانية عرض ضغط الإطارات.

سنتر لوك.

المقاعد الخلفية للسيارة قابلة للطي.

مصابيح أرضية ولقراءة الخرائط ومصباح ترحيب.

7 مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر.

شاشة لعرض المعلومات.

فتحات للتهوية من الخلف.

مقود كهربائي.

إمكانية قياس الأميال المتبقية بجهاز كمبيوتر.

جيوب لوضع الأكواب.

مرآه للتجميل.

مصابيح خلفية وأمامية LED.

مرآة الباب تعمل إلكترونياً.

مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.

نوافذ الابواب الأمامية والخلفية كهربائية.

مزيل للضباب للنافذة الخلفية.

المكيف يعمل أوتوماتيك.

إمكانية التحكم بالصوت عن طريق عجلة القيادة.

مشغل أقراص.

إمكانية التحكم بالسرعة.

ميزة الدخول بدون مفتاح.

راديو – بلوتوث – مدخل aux – mp3 – مدخل يو أس بي.

شاشة صغير تعرض درجات الحرارة.

شاشة معلومات متعددة ووسائط تعمل باللمس.

عداد للمسافات.

سعر تويوتا راش في السعودية 2022

تختلف أسعار فئات سيارة تويوتا راش باختلاف كل من المواصفات ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر تويوتا راش 2022 1.5L STD 7-Seater في السعودية بـ 71.990 ريال سعودي. سعر تويوتا راش 2022 1.5L GX بـ 76.820 ريال سعودي.

صور تويوتا راش 2022

مميزات سيارة تويوتا راش 2022

التصميم الخارجي للسيارة يأتي من نوع خاص، فـ احدث إصدار للراش يأتي مُلفت لانتباه من حيث الشبك الأمامي الفاخر والمظهر الخلفي ذو الطابع الرياضي مع المصابيح الخلفية والأمامية العريضة. من أفضل مميزات راش 2022 هي أن مقصورتها مُريحه وفسيحة وتسيع 7 أشخاص راشدين أو طوال القامة، مع الشعور بالاستمتاع أثناء الرحلات الطويلة. تويوتا راش عائلية: في الطرازات القديمة لـ راش لم يكن متاحًا مقاعد إضافية ولكن مع تطوير السيارة أصبحت راش 2022 بها صف ثالث بسبعة مقاعد لتسيع سبعة بالغين. تتعدد وسائل حفظ الأغراض في Toyota Rush 2022 من حيث الشنطة الخلفية للتخزين، وحوامل الاكواب وصناديق التخزين المتفرقة في ارجاء المقصورة مما يعزز سلوك التخزين الجيد لـ راش. توفر رؤية جيدة للغاية بزاوية عالية الكفاءة حتى النوافذ الجانبية والنافذة الخلفية بالرغم من صغر حجمها الا أنها لا تسبب عائق للرؤية. تتمتع راش ٢٠٢٢ على وسائل ترفيهية وتكنولوجية كثيرة ومتطورة، حيث التكيف وشاشة معلوماتية متعددة الوسائط تعمل باللمس وكاميرا خلفية للمراقبة. يعمل مكيف راش ٢٠٢٢ على الحفاظ على برودة المقصورة ومن داخلها بعيدا عن درجة الحرارة العالية.

عيوب سيارة تويوتا راش 2022

بالرغم أن راش كسيارة عظيمة وتتمتع بمواصفات قياسية مذهلة، ألا أنها تفتقر إلى معدل تسارع قوي عكس ما تقدمه السيارات المنافسة من نفس الفئة ونفس السعر.

كثرة المواد البلاستيكية المُصنعة في مقصورة راش الجديدة 2022، حيث تنتشر المواد البلاستيكية الصلبة في المقصورة وخاصة في التابلوه بالإضافة إلى الأبواب وغيرها.