نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووصل الوحش الياباني.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدة كليا في الأسواق بمواصفات وأسعار عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو بالسعودية من بين أكثر ما يتساءل عنه مختلف المقبلين على الشراء لتلك السيارة الكثر تميز من موديل ميتسوبيشي باجيرو والتي تعتبر واحدة من أنواع الشاحنات المميزة والمثالية في أدائها وكفاءة تشغيلها، ومن خلال تلك في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وأهم ما يخص المواصفات الأساسية في تلك السيارة المتميزة، والتي تعتبر من أكثر السيارات مثالية في سرعتها وثباتها على الطريق، ومن خلال ما يأتي أيضا نوضح وصف السيارة وأهم المعلومات عن تكلفة شرائها.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو بالسعودية

نتعرض من خلال تلك الفقرة إلى المواصفات والأسعار لسيارة ميتسوبيشي باجيرو ، والتي تعتبر نوع مهم من السيارات التي لها العديد من الخصائص الفريدة، والتي من أهمها الهيكل المصمم على الطراز الحديث وتعتبر من بين أهم السيارات التي تمتلك مواصفات خاصة نذكر منها ما يلي:

مواصفات ومميزات السيارة ميتسوبيشي باجيرو

السيارة تمتلك المواصفات الآتية والتي من أهمها ما يأتي في تلك النقاط المقبلة:

السعة الخاصة بالمحرك تصل لنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

المحرك الخاص بالسيارة يصل عزم دورانه للقيمة ثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

قوة المحرك مائة ثلاثة وثمانين حصان.

تعتبر السيارة من أنواع الشاحنات الأكثر ثبات على الطريق.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيكي.

الناقل تقسم سرعته لست مستويات.

السيرة محتوية على القفل المركزي.

أهم التجهيزات في السيارة

تمتلك السيارة العديد من التجهيزات والتي من أهمها ما يلي

الجنوط الخاص العجلات بالمقاس سبعة عشر بوصة.

تمتلك السيارة عدد وسادتين هوائيتين لمنع التعرض للتصادم أو تلقي الرضوض.

السيارة متوفر فيها نظام الكبح الذي يمنع الانغلاق، ويعمل وفق الخاصية إي بي إس.

متوفر في السيارة الشاشة من نوع تاتش

متواجد بالسيارة أيضا منفذ إي يو إكس.

سعر السيارة بالمملكة السعودية

تعد السيارة من بين أنواع السيارات المتميزة والتي تتواجد بعدد أكثر من فئة، والسعر الخاص بالموديل متراوح ما بين ثلاثمئة ألف إلى ثلاثمئة وخمسين ألف ريال سعودي ومع الاختلاف في التجهيزات للسيارة يختلف السع