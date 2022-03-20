نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بفئات مختلفة و بدون دفعه أولى وبدون مصاريف إدارية و على 60 شهر في المقال التالي

اقوي عروض تقسيط سيارة كيا 2022 ،توفر شركه عبد اللطيف جميل للتمويل عروض تقسيط بدون مصاريف إدارية لسيارات كيا 2022 بحيث لا يسدد العميل القسط الأول، ويتميز هذا العرض بأنه معتمد من الهيئة الشرعية كما لا يحتاج إلى كفيل للبدء في تقسيط السيارة المطلوبة، كما لا يدفع العميل الدفعة الأولى، ونستعرض معكم أهم السيارات الواردة بالعرض وتفاصيلها. اقوي عروض تقسيط سيارة كيا 2022 تقسط سيارة كيا بيجاس 2022 بمبلغ يقدر بنحو 919 ريال سعودي يسدد على مدة تصل إلى 60 شهر.

السيارة الثانية في العرض هي سيارة كيا 2022 KS التي يبدأ قسطها الشهري من 1749 ريال سعودي،

ويسدد العميل تلك الأقساط على 60 شهر ولا توجد دفعة أولى كما تسدد الشركة عنه القسط الأول.

سيارة كيا 2022 ريو هي السيارة الثالثة المشمولة في عرض سيارات كيا المقدم من شركه عبد اللطيف جميل للتمويل

بحيث يبدأ القسط الشهري للسيارة بمبلغ 1206 ريال سعودي بحيث يدفع العميل تلك الأقساط لمده 60 شهر فقط.

السيارة الرابعة في العرض هي سيارة كيا 2022 سيراتو التي يمكن للعميل تقسيطها بمبلغ يقدر بنحو 1383 ريال سعودي بحيث تمتد تلك الأقساط ل 60 شهر.

التي يمكن للعميل تقسيطها بمبلغ يقدر بنحو 1383 ريال سعودي بحيث تمتد تلك الأقساط ل 60 شهر. بدون دفعه أولى وبدون تسديد القسط الشهري الأول يمكن للعميل الحصول على السيارة الخامسة في عرض سيارات كيا المقدم من عبد اللطيف جميل.

ومنها سيارة كيا 2022 سيراتو التي يبدأ قسطها الشهري من مبلغ يقدر بنحو 1481 ريال سعودي وتسدد تلك الأقساط على 60 شهر متتاليين.

السيارة الأخيرة في العرض هي سيارة كيا 2022 سونيت التي يسدد العميل لها قسط شهري بقيمه تقدر بنحو 1314 ريال سعودي والأقساط تصل مدتها إلى 60 شهر ولا يدفع العميل أي مصاريف إدارية للحصول على عرض التمويل كما لا توجد دفعه أولى للبدء في التقسيط. تفاصيل عرض تقسيط سيارات كيا 2022 لا يسري هذا العرض التمويلي على جميع السيارات ولكن على سيارة كيا 2022 للموديلات المذكورة سابقا.

قيمه القسط الشهري المذكورة لا تشمل قيمه الضريبة المضافة.

يدفع العميل الدفعة الأخيرة لتملك السيارة قبل نهاية العقد لكن لا توجد دفعه أولى.

يمكن للشركة تعديل العقد عند تغير السجل الائتماني للعميل و تطبق الشروط والأحكام.

ويمكن الحصول على عرض التمويل بدون الحاجة لكفيل إذا تطابقت الشروط. عمر شويل - جدة اقوي عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بفئات مختلفة و بدون دفعه أولى وبدون مصاريف إدارية و على 60 شهر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بفئات مختلفة و بدون دفعه أولى وبدون مصاريف إدارية و على 60 شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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