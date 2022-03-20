نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 900 ريال فقط… اقوي عرض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 بمواصفات ومميزات عالية الجودة على 60 شهر في المقال التالي

تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 ،تعتبر سيارة تويوتا لاندكروزر من أكثر أنواع السيارات انتشارا بين أنواع السيارات الأخرى وهي من السيارات التي تتبع فئة سيارات الكروس أوفر والتي حازت على نسبة مبيعات عالية بالنسبة للسيارات الأخرى خصوصا في منطقة الخليج والسعودية حيث قامت بإطلاق أكثر من 10.6 مليون موديل وأن أول موديل لها تم أطلاقه في عام 1971 ثم تم أطلاق الجيل التاسع والعاشر منها منذ فترة بسيطة، لذلك نعرض لكم اليوم اهم الإمكانيات والامتيازات الخاصة بهذه السيارة فتابعوا معنا. تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 إن هذه السيارة يصل سعرها 226.400 ريال سعودي ويتاح الدفع بالتقسيط ليصل المبلغ الشهري للقسط إلى 900 ريال سعودي.

تبلغ قيمة الدفعة الأولى 187.207 ريال سعودي ويدفع مبلغ أخير يقدر بنحو 104,144 ريال سعودي ويصل مدة السداد للسيارة إلى 60 شهرا. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 أن هذه السيارة تمتلك محرك سداسي الأسطوانات باتساع 3.5 لتر ويصل قوته إلى 4.95 حصان ودرجة دوران 650 نيوتن/متر

مع وجود ناقل أوتوماتيكي يتكون من 10سرعات.

سيارة تويوتا لأند كروزر يوجد بها نظام الدفع الرباعي مع وجود تروس محددة الانزلاق وتأتي الفئات الأقل أمكانيات

يوجد بها نظام الدفع الرباعي مع وجود تروس محددة الانزلاق وتأتي الفئات الأقل أمكانيات بمحرك يصل سعته إلى 3.3 لتر ويصل قوته إلى 301 حصان ودرجة دوران 700نيوتن/متر وناقل أوتوماتيكي يتكون من 6 سرعات.

ويصل طولها إلى 5.445 متر وعرضها يصل إلى 1.980 متر وارتفاعها 1.890 متر مع وجود مساحة شاسعة للتخزين الخلفي.

يوجد خزان يصل سعته إلى 110 لتر مع وجود مقصورة داخلية تسمح بركوب 7 أفراد ووجود مراءة جانبية

تعمل بالإشارات الضوئية ووجود جنوط رياضي يتسم بالتصميم المميز العصري. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 تتميز بوجود احدث انظمه الأمان والسلامة لقائد السيارة ووجود بها نظام الوسائد الهوائية والستائر الجانبية ونظام التحذير

عند الاصطدام للسيارة PCS ونظام المساعدة في حالات التوجيه في حالات الطوارئ ونظام التنبيه

عند النقط العمياء وميزة تتبع المسار LTA مع وجود نظام الضوء العالي المتكيف AHS وبرنامج تثبيت السرعة

الذي يعمل بالرادار الديناميكي DRCC وكل هذه الأنظمة تساعد على حماية قائد السيارة أثناء سيره أو عند

وقوع الحوادث أو اصطدام السيارة بغيرها من السيارات الأخرى. عمر شويل - جدة 900 ريال فقط... اقوي عرض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 بمواصفات ومميزات عالية الجودة على 60 شهر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 900 ريال فقط… اقوي عرض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 بمواصفات ومميزات عالية الجودة على 60 شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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