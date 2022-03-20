31الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة ٢٠٢٢ في السعودية بمواصفات ممتازة جدا

31الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة، منذ أن عام 2022 الجديد وظهر الكثير من موديلات السيارات بالسوق السيارات بالمملكة العربية السعودية منها سيارة أودي ونسيان صني وجيب نيسان والكثير من الماركات العالمية المتنوعة، ونحن نعلم أن أسعار السيارات متغيرة للإصدار، ومن وقتها ويبحث كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن أرخص أنواع السيارات الحديثة في المملكة العربية السعودية، وأسعار السيارات بالسوق السعودي، ونحن اليوم حرصنا أن نمد يد العون للمواطنين ونوفر لهم مجموعة من أرخص أنواع السيارات بإصدار 2022 بالسعودية.

31الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة

يوجد أنواع متعددة من السيارات الرخيصة في المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها كافة المواطنين السعوديين ومنها الآتي:ـ

سيارة ميتسوبيتشي اتراج 2022

سيارة ميتسوبيتشي اتراج من أنواع السيارات صديقة لبيئة وتتواجد بالسوق السعودي بأفضل الأسعار المناسبة.

بسبب المزايا الرائعة التي تتوفر بها، ولكنها من بين السيارات الاقتصادية للغاية باستهلاك الوقود وعلى أن يكون بمعدل نحو 22 كيلو متر لكل لتر.

كما أنها متاحة للتنقل لمسافات كثيرة بأقل معدل للاستهلاك الوقود عند المقارنة بباقي السيارات الأخرى الحاملة لنفس الفئة.

سعة المحرك تبلغ نحو 1.2 لتر وتعمل بقوة تصل نحو 102 حصان، وذات عزم دوران يبلغ نحو 100 نيوتن لكل متر.

والسرعة القصوى للسيارة تبلغ نحو 170 كيلو متر، وتتمكن من الانطلاق حوالي 0 حتى 100 كيلو متر بالساعة في خلال 6.4 ثانية فقط، وهذا يرجع لوزنه الخفيف وهيكل السيارة المرتفع.

أما بالنسبة لما يتعلق بالسعر فهو يبلغ نحو 31 ألف ريال سعودي.

سيارة أريزو 2022

ذلك الإصدار من بين أنواع السيارات التي تتمتع بالعديد من المميزات حيث أن يوجد بها شبك أمامي، وبها ناقل حركة أتوماتيك.

كما أن السيارة تعمل بحوالي 7 سرعات متنوعة، والسيارة تتميز باحتوائها على فرامل مانعة للانغلاق

مما يجعل هذه السيارة تتنافس بقوة بين السيارات الأخرى لنفس الإصدار.

من المقرر أن تطغو السيارة الأسواق السعودية بسعر يبدأ من 35 ألف ريال سعودي.

سيارة نيسان صني 2022