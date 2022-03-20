سيارات مستعملة للتقبيل تويوتا كورولا في السعودية بالتقسيط بحالات ممتازة بمواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتقبيل تويوتا كورولا ، أصبح من السهل الآن الحصول على سيارات تويوتا كورولا المستعملة في سوق السيارات السعودي، حيث يتم عرض العديد من فئات سيارات تويوتا كورولا للتقبيل في المملكة العربية السعودية، فقد قامت الشركة اليابانية بالإعلان عن النسخة الجديدة من سياراتها المتميزة كورولا، ومعاً سوف نقدم لكم أهم أنواع سيارة تويوتا كورولا المستعملة للتقبيل بالسعودية عبر السطور القادمة.

سيارات مستعملة للتقبيل تويوتا كورولا

هناك الكثير من السيارات المستعملة للتقبيل منها سيارة بجميعها فئاتها تويوتا كورولا والذي تحمل العديد من المواصفات التي لامثيل لها ومنها:

سيارة تويوتا كورولا 2015

قامت شركة تويوتا بصناعة سيارة تويوتا كورولا 2015 والتي جاءت بهيكل من نوع سيدان مزودة بأربع أبواب سيدان، حيث يتراوح وزن السيارة ما بين 1.270 إلى 1.350 كجم، تم تصميمها بناقل حركة مكون من 4 سرعات.

متوسط سعر السيارة للتقبيل في المملكة السعودية حوالي 29 ألف ريال سعودي بينما يكون أعلى سعر لها 41.400 ألف ريال سعودي والحد الأدنى من سعر السيارة 32 ويتم تحديد سعر السيارة على حسب حالتها وتاريخ الصنع.

سيارة تويوتا كورولا 2016

تعتبر واحدة من أفضل سيارات الماركة العالمية اليابانية تويوتا، تأتي السيارة بهيكل من نوع صالون سيدان مزودة بأربع أبواب سيدان يبلغ وزنها من 1.270 إلى 1.350 كجم وبمحرك 2.0I4 FWD تم تصميمها بناقل حركة CVT، كما أن متوسط سعر السيارة يكون حوالي 39.500 ريال سعودي بينما يكون الحد الأعلى لها في المملكة العربية السعودية 45.250 تقريباً، والحد الأدنى يتم تقديره بحوالي 36.500 تقريباً.

سيارة تويوتا كورولا 2019 للتقبيل

تعد من سيارات سيدان الاقتصادية المتوفرة حالياً في سوق السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها من السيارات الأكثر مبيعاً، كما أن السيارة تأتي مع الكثير من المواصفات والتحديثات من الخارج والداخل.

كما أن السيارة ـأتي بأكثر من فئة فالأولى منها تكون بمحرك تبلغ سعته 1.6 لتر وماكينة 4 سلندر تبلغ قوته 121 حصان وقوة عزم دوران 154 نيوتن متر يبلغ تسارع السيارة من الصفر إلى 100 كيلو متر في 12.0 ثانية، مزودة بناقل حركة عادي ومكون من 6 سرعات.

السيارة من نوع الدفع أمامي وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلو في 12.0 ثانية، السرعة القصوى للفئة الأولى تصل 190 كيلو متر بالساعة.