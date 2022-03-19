سيارات للتقبيل فى السعودية بأقل قسط شهري مغرى وبدون مقابل لنقل الملكية بحالات ممتازة ورخيصة

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عمر شويل - جدة سيارات للتقبيل فى السعودية بأقل قسط شهري ، يوجد في المملكة السعودية العديد من السيارات للتنازل كسيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2021 فل أوبشن، والتي تأتي بعداد 10000 كم ومحرك اقتصادي مكون من 3 اسطوانات يبلغ حجمه 1.5 لتر مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، كما أن السيارة بحالة جيدة ويوجد بها فرش من الجلد وحماية أرضية ونانو للجسم بالكامل، بجانب أن بها حماية واجهة وعازل حراري، كما أن هذه الفئة من السيارة تتمتع بحساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية.

سيارات للتقبيل فى السعودية بأقل قسط شهري

من الآن يمكن لكثير من المواطنين الحصول على السيارات المستعملة للتنازل بدون مقابل وبأقل قسط شهري، حيث أن متوفر للتنازل سيارة:

جيلي أزمارا دبل إصدار 2021

تكون بحالة الوكالة بها عداد 28 ألف كم ومحرك مكون من 3 أسطوانات بسعة تصل إلى 1.5 لتر.

يقوم بتوليد قوة تصل إلى 187 حصان كما أنها تعمل بنظام الدفع الأمامي ونظام الحركة الأوتوماتيك، كما أنها تتميز بكونها سيارة عائلية تتسع لحوالي 5 أفراد وبها حساسات أمامية وخلفية، تحتوي على مقاعد من الجلد باللون الأحمر والسيارة مزودة بفتحة سقف بانوراما ونظام أمان ونظام ذكي للقيام بتثبيت السرعة.

تحتوي السيارة على مكيف متعدد المناطق وجنوط مقاس 18 إنش وإضاءات من الليد مع كاميرا 360 درجة السيارة مقدمة للتنازل بالتقسيط دون أي شروط وبقية تقسيط شهري 1890 ريال سعودي، ويتم التقسيط على 44 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة للسيارة 20 ألف .

سيارة شانجان موديل 2021