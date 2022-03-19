أقوى عروض للسيارات في رمضان بالسعودية 1443 بالتقسيط وبسعر الكاش

إن عروض السيارات تجذب العملاء حيث أن الوكالة الخاصة بالسيارات تقدم خصومات بمناسبة شهر رمضان الكريم، وتقدم عروض مميزة وأسعار مبهرة لكافة السيارات حيث أن الشركات تزود الأشخاص الذين يحبون السيارات بأفضل العروض الرمضانية لهذا العام 2022، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أقوى عروض للسيارات في رمضان بالسعودية وجميع التفاصيل ومقدار الأقساط التي يتم دفعها بالشكل الشهري.

أقوى عروض للسيارات في رمضان بالسعودية

أطلقت الكثير من عروض السيارات بالمملكة السعودية تختلف طبقاً للماركة والعلامة الخاصة بالسيارة وكذلك الشركة، وإليكم عروض السيارات وهي كالآتي:

سيارات كيا

عروض رمضان بيجو

عروض رمضان على لينكون

وايضا هناك عروض على سيارات شيفروليه.

عروض رمضان فولكس فاجن.

عروض السيارات بشهر رمضان سوزوكي.

خصومات السيارات برمضان على فورد.

عروض السيارات على دي أم دبليو.

عروض السيارات على ميتسوبيشي.

رسومات سيارات تويوتا رمضان

عروض سيارات هيونداي 2022

إن عروض هيونداي تكون عن طريق تغطية السيارة، وتدفع قسط مناسب بالمرحلة الأولى تقدمها إليكم شركة تسمى عبد اللطيف جميل، وتنتهي 5 أبريل 2022، وإليكم العروض وهي كالآتي:

هيونداي اكسنت سمارت 2022 التقسيط لك لمدة 60 شهر أما القسط الذي يتم دفعه بشكل شهري 1084 ريال سعودي.

هيونداي اكسنت سمارت بلس 2022 بالتقسيط 60 شهر أما القسط الشهري 1102 ريال سعودي.

هيونداي إلنترا فليت 2022 التقسيط 60 شهر أما عن القسط الشهري 1404 ريال سعودي.

هيونداي إلنترا سمارت التقسيط 60 شهر أما القسط الشهري

هيونداي سوناتا مارت 2022 التقسيط 50 شهر أما عن القسط الشهري 1946 ريال سعودي.

هيونداي كريتا التقسيط 60 شهر أما عن القسط الشهري يكون 1411 ريال سعودي.

عروض كيا للسيارات برمضان

إن عروض كيا للسيارات لهذا العام 2022 دون أن يكون هناك دفعة أولى، الأقساط تكون مناسبة وإليكم العرض وهي كالآتي:

عرض كيا بيجاس التقسيط 16 شهر أما القسط الشهري 919 ريال سعودي.

كيا سونيت التقسيط 16 شهر القسط الشهري 1314 ريال سعودي.

كيا سيراتو التخطيط 60 شهر أما القسط الشهري 1383 ريال سعودي.

كيا سيلتوس التقسيط 60 شهر أما عن القسط الشهري 1481 ريال سعودي.

سيارة كيا k5 2022 Lx التقسيط لمدة 60 شهر القسط الشهري 1749 ريال سعودي.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا وهو أقوى عروض للسيارات في رمضان ونود أن يكون نال إعجابكم.