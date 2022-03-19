سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل لغرض السفر بأقل قسط شهري بحالات ممتازة

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل لغرض السفر بأقل قسط قام بعض مالكي السيارات بتقديم عدة سيارات للتنازل في السعودية استكمالًا لسداد أقساطهم الخاصة بديونهم للبنوك من القروض البنكية، وكان ذلك وفقًا لاتفاق هؤلاء الأشخاص مع مصرف الراجحي السعودي وقبل البنك هذه الفكرة، وكانت هذه الفكرة أحد أكثر الأفكار نجاحًا في المملكة العربية السعودية حيث أنها فرصة عظيمة بالنسبة للأشخاص التي ليس في مقدرتها المادية شراء سيارة جديدة، فأسعار السيارات الجديدة حاليًا عالية تمامًا وليس في مقدرة الجميع شراءها.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل لغرض السفر بأقل قسط شهري

للتنازل بدون مقابل سيارات بحاله ممتازة لغرض السفر من بينتهم توتا وبيجو كالتالي: –

1. سيارة تويوتا كورولا 2021

مواصفات السيارة :- يبلغ طول السيارة أربع أمتار و630 ملليمتر.

عرض السيارة متر واحد و780 ملليمتر.

ارتفاع السيارة متر و435 ملليمتر.

حجم حقيبة السيارة الخلفي 371 لتر ومقاس جنوط عجلات السيارة 16 بوصة.

حجم موتور السيارة 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته 120 حصان.

معدل استهلاك السيارة من البنزين 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كيلو متر.

أقصى عزم دوران للسيارة 154 نيوتن لكل متر والتسارع من 0 حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في مدة زمنية قدرها 10.8 ثانية. 2. سيارة بيجو GT 3008 مواصفات السيارة: – تنتمي إلى فئة سيارات SUV متعددة الاستخدامات وتحتوي على موتور مكون من أربع أسطوانات بسعة قدرها 1600 سي سي وقوته 165 حصان.

عزم دوران الموتور قيمته 240 نيوتن لكل متر ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات مختلفة.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 17 بوصة وتحتوي على مصابيح تعمل بتقنية الليد المضيئة.

3. سيارة كيا سيلتوس 2020 مواصفات السيارة: – سعة الموتور تبلغ 2000 سي سي وأقصى عزم دوران له 180 نيوتن لكل متر بقوة حصانية قدرها 147 حصان.

ومزودة بموتور آخر سعته 1600 سي سي وقوته الحصانية 174 حصان وأقصى عزم دوران 265 نيوتن لكل متر.

يحتوي على خاصية الفرامل المانعة للانغلاق وخاصية كشف النقط العمياء على الطرق.

مصابيح أمامية تعمل بتقنية الليد الحديثة.