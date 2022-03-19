قنبلة الموسم.. السيارة الكهربائية الصاروخية الجديدة اسرع واقوى سيارة تعمل بشحنة واحدة فى الشهر بمواصفات واسعار جبارة

قنبلة الموسم.. السيارة الكهربائية الصاروخية ، هناك العديد من الشركات العالمية التي تقوم بصناعة الكثير من الطرازات المختلفة من السيارات الكهربائية بالتحديد، كما أن الصين هي المنتج الأول لهذا النوع من السيارات، كما أنها تمتلك الكثير من الإمكانيات والقدرات الصناعية الضخمة، مما جعل الكثير من المصريين يقوم باختيار السيارات الكهربائية ذات الصناعة الصينية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات بشكل مبدئي، ومن المحتمل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن اسم الشركة بعد أن يتم الاتفاق بشكل نهائي على جميع البنود.

قنبلة الموسم.. السيارة الكهربائية الصاروخية

تمتلك السيارات الكهربائية العديد من المواصفات المثالية التي يريد الحصول عليها كل شخص يقبل على شراء السيارة ومنها ما التالي:

السيارة سيدان يصل مدى السير لديها حوالي 410 كم بالشحنة الواحدة.

كما أن السيارة تأتي بمحرك تبلغ قدرته إلى 160كيلو وات وتبلغ مساحة البطارية 53.6 كيلو وات.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة تبلغ إلى 155 كم بالساعة.

سعر السيارة يتراوح من 300 إلى 350 ألف جنية بعد الدعم الحكومي.

كما أن السيارة لديها القادرة على الانطلاق بداية من الصفر إلى 100 كم في 7 ثواني.

والسيارة تكون من سيارات الجر الأمامي ذات عفشة مالتي لينك وجنوط سبورت بقياس 16 بوصة.

تحتوي السيارة الكهربائية على تكييف أمبولايزر الذي يكون مانع للسرقة.

على تكييف أمبولايزر الذي يكون مانع للسرقة. بها ريموت كنترول وستارت انجين بصمة وتمتلك حساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية وكاميرا بانوراما مع قراءة ضغط الكاوتش وغيرها.

بالإضافة إلى أنها تمتلك فرامل ويوجد بها مصابيح ولمبات تعمل بتقنية الليد.

بها شاشة تعمل من خلال اللمس.

مواصفات سيارة نصر E70

هي من السيارات التي قامت بإنتاجها شركة النصر للسيارات بمصر مع شركة ودونج فينج الصينية طبقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بشهر يونيو 2020 باستثمارات تبلغ إلى 2 مليار جنية، وتأتي السيارة بمواصفات مميزة تتمثل في الآتي: