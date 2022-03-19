سعر ومواصفات وصور سيارة دودج دورانجو 2024 Dodge Durango المذهلة

سيارة دودج دورانجو 2024 Dodge Durango مصممة بشكل داخلي وخارجي مميز، وهي من السيارات الرياضية الرائعة وتصلح كذلك للعائلة وتم اصدارها بنموذج قياسي وقوة محرك تبلغ 295 حصان، وسوف نتناول فى هذا المقال مواصفاتها الداخلية والخارجية ومميزاتها كما سوف نذكر معايير الأمن والسلامة فيها وأسعارها وجميع المعلومات والمميزات التي يريد معرفتها فى كبيرة من الأشخاص.

تصميم سيارة دودج دورانجو 2024 Dodge Durango

سيارة دودج دورانجو 2024 السيارات الفخمة التي تمتاز بشكلها العصري وهي مصممة بمظهر مميز وتم إضافة شبك أسود لامع لها بالإضافة إلى وجود مصابيح ليد امامية ضبابية تساعد في كشف مجال القيادة للسائق، كما تحتوي السيارة على عجلات يبلغ مقاسها 20 بوصة.

يوجد الوان مختلفة من هذه السيارة فهي متوفرة باللون الأسود مع إضافة بعض اللمسات البسيطة الحمراء وتم إصدار اللون الأزرق منها والبرونزى اللامع والفضي.

قوة محرك سيارة دودج دورانجو 2024

سيارة دودج دورانجو تتميز بأن أدائها قوي على الطريق، وتبلغ قوة المحرك لها 293 حصان وسعته 3.6 لتر وتصل قوة السحب فيها إلى 6400 رطل.

المحرك يحتوي على 6 أسطوانات ويوجد نسخة أخرى منها يبلغ سعة المحرك فيها 5.7 لتر وهو يحتوي على 8 اسطوانات وقوته الحصانية هي 360 بينما عزم دوران يبلغ حوالي 390 رطل قدم.

يوجد نسخة أخرى من هذه السيارة قوة المحرك فيها تبلغ 6.2 لتر وقوته الحصانية 710 بينما عزم الدوران 645 رطل، وهي تتسارع من السكون لتصل إلى 60 ميل في الساعة في خلال 3.5 ثانية.

سعر سيارة دودج دورانجو Dodge Durango 2024

يبدأ سعر سيارة دودج دورانجو 2024 من 32 ألف دولار وتصل إلى 83 ألف دولار.

معايير الأمن والسلامة لسيارة دودج دورانج 2024