نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا هايلوكس غمارتين مستعملة في السعودية على السوم بحالة ممتازة كالجديدة بعد الفحص في المقال التالي

تويوتا هايلوكس غمارتين مستعملة ،تعد سيارات Toyota Hilux من اشهر سيارات الشحن والنقل في المملكة السعودية، حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن سعر تويوتا هايلوكس وخاصة الهايلوكس بغمارتين أو غمارة واحدة، فـ هايلوكس من السيارات الاعتمادية ذات محرك قوي تساعد صاحبها كثيرا في الأعمال الشاقة التي لها علاقة بنقل البضائع من مكان لآخر فهي أفضل سيارة نقل تعين صاحبها في القيام بالأعمال الشاقة والتي تحتاج إلى سيارة قوية ذات محرك قوي وتمتلك مواصفات قياسية اعتمادية وبنفس الوقت سعرها لا يضاهي مواصفاتها المذهلة، من هذا الصدد سنعرض تويوتا هايلوكس غمارتين للبيع مستعملة في السعودية ومواصفاتها الأولية. تويوتا هايلوكس غمارتين مستعملة تويوتا هايلوكس موديل 2017 غمارتين GLX2 مستعملة سعة المحرك 2.7 لتر .

ناقل الحركة أوتوماتيك.

نوع الجير عادي فل كامل.

لون السيارة أبيض.

مكان السيارة بمدينة جدة.

نوع الدفع: خلفي.

4 سليندر.

بها نظام موفر بنزين الـ ECO والجنوط من الكروم، السيارة بحالة ممتازة.

السيارة على السوم ويمكن الاتصال بالرقم المرفق لمعرفة سعر السيارة. تويوتا هايلوكس موديل 2002 مستعملة سعة المحرك 2.7 لتر.

4 سلندر.

لون السيارة أبيض.

مكان السيارة بمدينة جدة.

السيارة واردة من معرض عبد اللطيف جميل.

نوع الدفع خلفي فل كامل.

نوع الجير عادي.

السيارة بها مكيف بارد وسخن، السيارة والفحص والتأمين سارية.

السيارة على السوم. تويوتا هايلوكس موديل 2014 غمارتين مستعملة الدفع خلفي فل كامل.

نوع الجير عادي.

لون السيارة أبيض.

سعة المحرك 2.7 لتر.

موقع السيارة بمدينة الرياض حي الرمال.

4 سلندر.

السيارة قد تم التعديل عليها في الباب الخلفي والشنطة الخلفية ومحرك الموتور لا يخلو من العيوب.

السيارة على السوم. تويوتا هايلوكس موديل 2020 مستعملة السيارة بحالة ممتازة وشبه جديدة.

وشبه جديدة. نوع القير عادي.

4 سلندر ستاندرد.

نوع الدفع خلفي.

لون السيارة أبيض.

موقع السيارة بمدينة الرياض.

السيارة بها دفرنس واحد، وبها مكيف قوى ومانع انزلاق الفرامل ووسائد هوائية ومشغل سي دي وام بي ثري وراديو وبلوتوث.

السيارة على السوم مع إمكانية الاتصال بمالك السيارة ومعرفة تفاصيل حول سعر السيارة. تويوتا هايلوكس موديل 2016 غمارة مستعمل سعة المحرك 2.7 لتر.

4 سلندر.

لون السيارة: أبيض.

موقع السيارة بمدينة جدة.

الدفع خلفي فل كامل والجير عادي.

السيارة بحالتها الجديدة وكالة عادا الباب الصندوق بها جميع تجهيزات السلامة والأمان والوسائل الترفيهية.

السيارة على السوم. عمر شويل - جدة تويوتا هايلوكس غمارتين مستعملة في السعودية على السوم بحالة ممتازة كالجديدة بعد الفحص - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا هايلوكس غمارتين مستعملة في السعودية على السوم بحالة ممتازة كالجديدة بعد الفحص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.