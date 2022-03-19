نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات مستعملة بالتقسيط سعودية بسعر مغري بحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار سيارات مستعملة بالتقسيط سعودية بحالة جيدة، يكثر البحث عن أسعار السيارات داخل وخارج المملكة العربية السعودية لأن ذلك ما يشغل البال في الفترة الحالية فالأغلب يبحث عن وسيلة تنقل كسيارة تكون بسعر مخفض وأيضاً بالتقسيط وتكون سيارة بحالة جيدة، خاصة المقيمين في المملكة والمواطنين بتوافر سيارات مستعملة بسعر مخفض في متناول الجميع ويتوفر أيضا نظام التقسيط على ثلاث سنوات لكي يسهل عملية الشراء، كما يوجد ما يمسى بالتنازل عن سيارة بمواصفات خاصة حيث لا يوجد داخل المملكة وسيلة تنقل سوى السيارات التي يختلف أنواعها من صغيرة إلى كبيرة تكفي العائلة كلها، وكل ذلك سنتعرف على كل تفاصيل أسعار سيارات مستعملة معكم في السطور التالية فتابعوا معنا.

أسعار سيارات مستعملة بالتقسيط سعودية

يوجد الكثير من السيارات القوية التي لها الكثير من المزايا الخاصة التي تناسب الكثير من العملاء وبعد التعرف على مزايا السيارات التي تباع سيجعل قرار الشراء سهل.

عروض سيارات مستعملة سعودية 2022

سيارة رينو دوكر 2019 FlEET، مستعملة للبيع من الدمام باللون الأبيض، ناقل حركة عادي، والمسافة المقطوعة عن عرض سيارة هي 90.000/99.999، متوفر الدمام بمعرض غير موتوري بسعر 31.050 ريال سعودي، القسط الشهري 758 ريال سعودي.

سيارة هافال جوليان بريميوم موديل 2022

سيارة قوية فإذا كنت تبحث عن الجمال والأداء فلا تترد في أن تحصل على سيارة هافال جوليان بريميوم موديل 2022، متوفرة لدى معارض صالح السيارات الجديدة والمستعملة.

مواصفات السيارة

محرك قوي 4 سلندر تيربو. سعة المحرك 1.5 لتر. تعمل السيارة بقوة 147 حصان. عزم دوران 220 نيوتن. ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات. نمط القيادة للسيارة رياضي واقتصادي وثلجي مناسبة لكل للحالات. أما عن سعر كاش للسيارة 83.364 ريال سعودي، سعر تقسيط متاح عبر معارض صالح للسيارات.

سيارات مستعملة بسعر مغري السعودية