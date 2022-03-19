سيارات بنك الراجحي للتنازل افضل وارخص سيارات بالتقسيط تعرف على الأوراق والشروط

سيارات بنك الراجحي للتنازل يوفر مصرف الراجحي الموجود في المملكة العربية السعودية لكل العملاء الذين يتعاملون معه مجموعة من الخدمات التي يحتاج لها العملاء، ومن أهم هذه الخدمات هي تسهيل التنازل عن السيارات لكل الناس الموجودة داخل المملكة.

ولكن لابد من الالتزام بالشروط الخاصة التي وضعها البنك، لأنه بدون تلك الشروط لن يستطيع العميل الحصول على سيارة بالتنازل، ولذلك فإن بنك الراجحي السعودي يضمن الحقوق للعملاء وللمواطنين أصحاب السيارات السعودية، كما أن البنك يوفر مواصفات وأسعار السيارة التي يحتاج لها العميل مع توضيح أهم مميزات وعيوب ومواصفات كل سيارة.

سيارات بنك الراجحي للتنازل

تعتبر تلك السيارة من أفضل السيارات التي يمكن تقسيطها عن طريق التنازل من خلال بنك الراجحي السعودي، وتتصف هذه السيارة بما يلي:

سيارة هيونداي النتر اتوماتيك موديل 2021

هذه السيارة متاحة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر إلى خارج المملكة.

لظروف السفر إلى خارج المملكة. ويتم العقد عن طريق بنك الراجحي.

كما أن قيمة قسطها الشهري هو 1144 ريال سعودي.

وعدد الأقساط الباقية هي 52 قسط.

كما أنه سيتم تسديد الدفعة الأولى بمبلغ قدره 2210 ريال سعودي.

وقدر المبلغ الأخير هو 39 ألف ريال سعودي، وسيتم التقسيط وقيمة الكاش هو 85 ألف ريال سعودي.

هذه السيارة عدادها يسير بمسافة 53 ألف كيلو متر.

كما أن بها ماكينة 4 أسطوانات سعتها هي 2 لتر، وقوتها تساوي 160حصان.

مستندات بنك الراجحي للتنازل

يوجد بعض الأوراق الهامة التي صرح بها بنك الراجحي للتنازل عن السيارة، وأهم هذه المستندات ما يلي:

صورة من الهوية الشخصية الوطنية وموضح فيها الرقم القومي.

تصريح السيارة.

صورة من تأشيرة الإقامة.

عقد مكتوب معتمد به كل تفاصيل التنازل الخاصة بالسيارة.

موافقة وزارة الداخلية على قرار التنازل .

. وضع كل المستندات داخل ملف، ويتم تسليمه للجهة المختصة.

شروط بنك الراجحي للتنازل

تعتبر هذه الشروط من أهم شروط بنك الراجحي للتنازل، وهي كالتالي: