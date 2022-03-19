نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سياراة برادو بديل لاند كروزر من بالمملكه 2023 بالمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة برادو بديل لاندكروزر بالمملكة تعتبر هذه السيارات من أهم السيارات التي تم تصنيعها بنسخة مختلفة وجديدة من سيارات لاند كروزر ولكن تم عمل بعض التعديلات من الداخل والخارج لهذه السيارة، وتعتبر من افضل السيارات العائلية الموجودة داخل الأسواق السعودية وبالتالي ازداد البحث مؤخرا حول معرفة أهم التحديثات الجديدة وسعر سيارة برادو بديل لاند كروزر 2023.

مواصفات سيارات برادو بديل لاندكروزر

يتواجد في هذه السيارة بعض المحركات المميزة والتي تكون متصلة مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات بجانب وجود خاصية التحكم اليدوي مع نظام الدفع الرباعي.

يوجد محرك بنزين أربع اسطوانات يصل إلى سعة 2.7 لتر وقوة الحصان 164 أما بالنسبة لعدد الدوران في الدقيقة 5200 وعزم أقصى يصل إلى 246 نيوتن متر أما بالنسبة للدورة في الدقيقة الواحدة تصل إلى 3,900 محرك استهلاك الوقود تصل إلى 10.6 كجم لتر.

يوجد محرك بنزين 6 اسطوانات تصل سعته إلى 4.0 لتر والقوة تصل إلى 271 حصان وعدد اللفات في الدقيقة الواحدة تصل إلي 5600 دورة، أما بالنسبة عزم أقصى يصل إلى 381متر والدورات في 400 دورة في الدقيقة الواحدة أما بالنسبة لكفاءة استهلاك الوقود 10.1 كم لتر ويمكن معرفة مواصفات سيارة bmw 520 الفئة الخامسة موديل 2022.

أفضل تقنيات سيارات برادو

يوجد في هذه السيارة العديد من الأنظمة والمساعدات المميزة والتي تشمل الآتي،

يوجد كاميرا أمامية وخلفية بجانب نظام يعمل على تثبيت السرعة.

يتواجد نظام التحكم بالتوازنvsc مع تواجد فرامل مانعة للانغلاق Abs.

كذلك يوجد حساسات أمامية وخلفية مع وجود وسائد هوائية تكون للسائق والركاب.

يتواجد نظام التحكم في الانزلاق النشط ونظام المساعدة على صعود المرتفعات Hac.

يوجد ايضا حقيبة السلامة مع نظام حماية ضد السرقة والتي تمنع تشغيل المحرك بجانب وجود نظام التحكم تمايل المقطورة.

يوجد أيضا نظام مراقبة ضغط الاطارات والنظام يساعد على نزول المنحدراتكما يمكنك الاطلاع على سيارة برادو 2023 الشكل الجديد بالمواصفات الداخلية والخارجية.

أسعار سيارات برادو 2023

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم اسعار سيارات تويوتا برادو في المملكة السعودية وهي كالآتي،