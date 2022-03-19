نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وأرخص عروض التقسيط..عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 بمواصفات جبارة في المقال التالي

عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 بمواصفات جبارة، تعتبر سيارة شانجان من بين أنواع سيارات سيدان التي تدعم العمل بنظام الدفع الأمامي تتميز بتوفير الكثير من الكماليات على مستوى كبير من وسائل الترفيه في السيارة إلى جانب أن سعر السيارة اقتصادي للغاية ومتاحة من أكثر فئة في أسواق السيارات السعودي كما أن من الممكن الاختيار بين بعدة ألوان حتى تلبي كافة الأذواق المتنوعة، كما أن السيارة تختلف من حيث المواصفات الخاصة بالمحرك للفئة الأولى وتختلف عن الفئة الثانية وكذلك الثالثة. عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 أتاحت شركة المجدوعي فرصة هائلة لتقسيط سيارة شانجان على مدار 60 شهر.

حيث أن سعر السيارة يبلغ نحو 32,900 ريال سعودي.

كما أن السيارة تتميز بمحرك قوي يبلغ سعته نحو 1.5 لتر.

كما أن المحرك الموجود بالسيارة يعمل بقوة تصل نحو 205 حصان.

اقتصادية في استهلاك الوقود تستهلك نحو 14.4 كيلو متر بالساعة.

أما بالنسبة لعرض التقسيط للفئة الأخرى لسيارات شانجان موديل فل 2022 ، على 60 شهر.

، على 60 شهر. وسعر السيارة يبلغ نحو 36,900 ريال سعودي.

كما أن ذلك الفئة من السيارة مزودة بوجود محرك ذات سعة 1.5 لتر، يدعم العمل بقوة 105 حصان.

السيارة تستهلك معدل الوقود نحو 14.4 كيلو متر لكل لتر. مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 السيارة تتميز بوجود محرك قوي للغاية يبلغ قوته نحو 101 حصان، وذات سعة 1400 سي سي.

ذات عزم دوران تبلغ نحو 135 نيوتن مع وجود ناقل من النوع المانيوال.

كما أن السيارة تعمل نحو خمس سرعات متنوعة، وهذا ما تتميز به الفئة الأولى من السيارة.

أما بالنسبة للفئة الثانية والثالثة يصل بها عزم دوران المحرك نحو 145 لكل متر.

أما سعة المحرك تبلغ نحو 1500 سي سي، والمحرك يولد عنه قوة 107 حصان، ومزود بنحو أربع أسطوانات.

بها ناقل حركة أتوماتيك ويعمل بنحو خمس سرعات متنوعة.

أبعاد سيارة شانجان السفن 2022 تتراوح ما بين 1,725 مليمتر للعرض .

تتراوح ما بين 1,725 مليمتر للعرض . وذات ارتفاع يقدر بنحو 1490 مليمتر، كما أن الطول الخاص بالسيارة يبلغ نحو 4390ملليمتر.

قد تصل سعة حقيبة السيارة الخلفية تصل نحو 382 لتر. عمر شويل - جدة أقوي وأرخص عروض التقسيط..عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 بمواصفات جبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي وأرخص عروض التقسيط..عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 بمواصفات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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