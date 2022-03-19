سيارات رخص التراب..36 ألف ريال سعودي أرخص وأفضل السيارت الحديثة في السعودية موديل 2021 بمواصفات ومميزات خيالية

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36 ألف ريال سعودي أرخص وأفضل السيارات الحديثة في السعودية موديل 2021، تتنافس شركات إنتاج السيارات على إضافة الماء من خلال شرح السيارات ذات مواصفات وتنوع وأسعار مختلفة، ومع ارتفاع أسعار السيارات أصدرت بعض الشركات سيارات رخيصة الثمن بمواصفات متميزة لترضي العملاء الغير قادرين علي شراء السيارات الفارهة حيث تبدأ أسعار سلكه السيارات غالبا من 30 ألف ريال سعودي وفي ما يلي مواصفات تلك السيارات وأسعارها. 36 ألف ريال سعودي أرخص وأفضل السيارات سوف نقدم لكم أرخص السيارات الحديثة في السعودية لمواصفات عالية تناسب جميع الأشخاص سيارة شيفروليه سبارك LS 2021 في السعودية يمكنك الآن الحصول على سيارة شيفروليه سبارك 2021 LS بسعر يبدأ من 36,900 ريال سعودي.

تتميز السيارة بمواصفات مميزه حيث تحتوي على محرك بقوة 67 حصان.

تقدر سعة المحرك بنحو 1.4 لتر، تدخل سيارات شيفروليه سبارك دمه فئه سيارات الهاتشباك.

يقدر عزم دوران محرك السيارة بنحو 127 نيوتن لكل متر، وهي من السيارات الحديثة والرخيصه في السعودية .

يستفيد العميل من المصاريف التشغيلية المنخفضة للسيارة حيث تستهلك لتر واحد من الوقود نقاطع مسافة كبيره تقدر بنحو 19.6 كيلومتر.

نوع الدفع في شيفروليه سبارك هو الدفع الأمامي للعجلات. سيارة جيلي بين راي 2021 في السعودية سيارة جيلي بين راي 2021 متاحه في السوق السعودي من سعر 53.900 ريال سعودي.

تتمتع السيارة بشهرة واسعة في السوق السعودي للسيارات لأنها تأتي بمظهر رائع وأنيق كما تحتوي على العديد من الأنظمة التي تساعد على سلامه السيارة أثناء القيادة على الطرق المختلفة.

مواصفات محرك سيارة جيلي بين راي 2021 جيدة حيث يعمل المحرك بقوة 163 حصان.

كما يقدر عزم دوران المحرك بنحو 215 نيوتن لكل متر، كما أنها لا تستهلك الكثير من الوقود حيث يكفي لتر واحد من الوقود لقطع تبلغ 20.9 كيلومتر.

المحرك يأتي بسعة 1 لتر وهو مكون من ثلاث أسطوانات، هي من السيارات الرخيصة في السعودية . سيارة نيسان صني 2021 في السعودية اهم ما تتميز به سيارة نيسان صني هو تصميمها الانسيابي الفخم الذي لفت نظر كثير من الناس إليها، بجانب قدرتها على قطع مسافة كبيرة تصل إلى 17.1 كيلومتر دون أن تستهلك أكثر من لتر واحد من الوقود.

سعر السيارة في السوق السعودي 50.064 ريال، وهي من أرخص السيارات في الحديثة .

كما أن محركها تقدر قوته بنحو 118 حصان كما تبلغ سعته 1.6 لتر.

محرك نيسان صني مكون من أربع أسطوانات وله عزم دوران يقدر بنحو 149 نيوتن لكل متر.

يمكن الوصول من الثبات و حتى 100 كيلو متر في ساعة واحدة خلال 15.5 ثانية فقط. عمر شويل - جدة سيارات رخص التراب..36 ألف ريال سعودي أرخص وأفضل السيارت الحديثة في السعودية موديل 2021 بمواصفات ومميزات خيالية - ثقفني

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