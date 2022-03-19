نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة لادا نيفا Lada niva 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية من أهم ما يتم متابعته خلال تلك الفترة الراهنة باعتبار تلك السيارة واحدة من بين السيارات القوية بمواصفتها المتميزة، ومن خلال ما يلي في تلك المقالة نوافيكم بعرض المعلومات الكاملة عن أهم المواصفات التي تتعلق بالسيارة وأهم ما يخص مزايا القيادة للسيارة من نوع لادا نيفا والتي تمتلك الخصائص القوية والتي تؤهل لأعلى مستوى من القيادة الآمنة، ومن خلال ما يأتي في تلك الفقرات نعرض أهم ما يخص وصف السيرة وتجهيزاتها وكل ما يخص السعر بالسوقين المحلي والعالمي.

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية وأسعارها تعد من أهم البيانات التي يتم البحث عنها خلال تلك الآونة، والسعر يصل لمستوى محدد وفق تجهيز السيارة من نوع لادا نيفا والتي تتواجد بنسخة واحدة ولها لعديد من المواصفات نذكر منها الآتي:

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا بالسعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية من أهمها ما يمكنك متابعته ومن خلال تلك النقاط القادمة:

السيارة تمتلك بعض المواصفات التي تتعلق بقوة التصميم.

قوة المحرك ثلاثة وثمانين حصان، والسعة الخاصة بالمحرك اثنين ونصف لتر.

المحرك من النوع الثلاثي الاسطوانات.

تمتلك السيارة القفل المركزي.

تمتلك السيارة القفل المركزي. المقاعد مريحة ومن الممكن أن يتم ضبطها كهربيا.

متوفر المرايا من الجوانب ويمكن طيها بالكهرباء.

تجهيزات سيارة لادا نيفا بالسعودية

من بين أهم التجهيزات الحاصة بالسيارة ما يلي في تلك النقاط المقبلة:

السيارة تتوفر بها الوسائد الهوائية التي تحد من أي تصادم.

متواجد بالسيارة أيضا مكابح تمنع الانغلاق.

السيارة تمتلك الكاميرا الخلفية.

أهم مميزات السيارة لادا نيفا

تمتلك السيارة المزايا الآتية:

المكيف من نوع الأوتوماتيكي متواجد في السيارة.

متوفر بالسيارة أيضا المنفذ من نوع يو إس بي.

متواجد في السيارة منفذ إي يو إكس.

سعر السيارة لادا نيفا بالسعودية

السيرة متوفرة كما سبق وأن ذكرنا فقط بنسخة واحدة، والسعر لها بالسوق العالمية يصل لنحو ثمانية آلاف دولار بينما السعر لها بالسوق المحلية بالمملكة العربية السعودية يصل للقيمة أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي.