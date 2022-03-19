وحش السيارات الروسي الحديثة.. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مواصفاتها ومزايها وأسعارها الجبارة فى بعض الدول

سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة، من بين أنواع السيارات التي تتمتع بالعديد من المواصفات والمزايا التي لها علاقة بقدرة وكفاءة محرك تشغيل السيارة، كما أنها تتمتع بالعديد من الخواص والمميزات الكبيرة وذات كفاءة كبيرة للمحرك الذي يقوم بتشغيل السيارة، مما يجعلها من أفضل أنواع السيارات ومن بينها أفضل أنواع السيارات من حيث المزايا والمواصفات، حيث أنها تعد من بين السيارات السريعة وذات قوة ثبات كبيرة عند السير على الطرق الواعرة والطرق الصحراوية والغابات،.

سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة

في هذا المقال سوف نطرح عليكم ما تحمله سيارة لادا نيفا 2022 من مميزات ومواصفات.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

السيارة متوفرة بمحرك قوي ينتج عنه قوة تبلغ نحو 119 حصان، والسيارة مزودة بقفل مركزي يعزز وسائل الأمان بالسيارة.

والسيارة متوفرة بقوة عزم دوران تبلغ حوالي 69 نيوتن لكل متر، كما أن متوفر بها الكثير من أنماط وأنظمة القيادة الأكثر أمان.

السيارة تعمل بناقل حركة أوتوماتيك، ومتوفر بها الكثير من التجهيزات والتقنيات المتنوعة للأمان من بينها

وجود وسائد هوائية توفر الحماية الكاملة للركاب من التعرض لأي رضوض أو صدمات.

السيارة تتمتع بوجود فرامل مانعة للانغلاق ويوجد بها نظام خاص كبح بي إي دي.

يوجد بها العديد من الملحقات ومنها وجود شاشة تعمل بتقنية اللمس ويوجد بها منفذ يو اكس.

تدعم السيارة وجود كاميرا خلفية تعمل على رؤية الطريق مع وجود حساسات لسهولة الركن.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

يوجد بالسيارة أنظمة التكييف بالداخل، والذي يعمل بشكل أوتوماتيك عن طريق الاستعانة بريموت كنترول.

أنظمة التكييف بالداخل، والذي يعمل بشكل أوتوماتيك عن طريق الاستعانة بريموت كنترول. متوفر بها أنظمة ميكانيكي للحركة، وذات ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيك، ويعمل بنحو 5 سرعات متنوعة.

ومتوفر بالسيارة الكثيرة من أنماط القيادة الكثيرة تتناسب مع الطرق الواعرة والمنحنيات.

متوفر بها وسائل ترفيهية ووسائل أمن وسلامة متنوعة منها وجود شاشة تعمل تقنية اللمس المتنوعة مع وجود جهاز ردايو مدمج.

سعر سيارة لادا نيفيا 2022