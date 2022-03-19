35 الف ريال أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة  ٢٠٢٢ في السعودية بمميزات فوق الرائعة

35 الف ريال أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة، أصبح يوجد الكثير من أنواع السيارات التي توجد بالمملكة العربية السعودية لهذا العام الجديد، حتى تتناسب مع فئات المجتمع المتغيرة، وترضي كافة الأذواق، ويوجد الكثير من المواطنين بداخل المملكة العربية السعودية دائمين البحص عن أنواع السيارات الجديدة بأفضل الأسعار الرمزية المناسب للدخل الشهري، والجدير بالذكر أن يوجد الكثير من المعارض الخاصة ببيع أنواع متعددة وكثيرة من السيارات، ونحن سوف نعرض عليكم اليوم أرخص أنواع السيارات الجديدة بالسعودية.

35 الف ريال أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة

بسبب البحث المتزايد من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية على أنواع السيارات التي تتمتع بالعديد من المواصفات والمزايا وبسعر مناسب وتعتبر من أرخص أنواع السيارات وهم:ـ

تتواجد سيارة أم جي في المملكة العربية السعودية بسعر مناسب للعديد من الفئات ويبلغ سعرها نحو 35.900 ريال سعودي.

كما أن السيارة تتسم بتصميم أنيق ومميز وأكثر جاذبية، مما يجعلها من السيارات المفضلة لدى العديد من الشباب.

تتميز السيارة بأداء أكثر من مميز ورائع، حيث أن قوة المحرك تبلغ نحو 107 حصان.

السيارة تعمل عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك ويعمل بنحو 4 سرعات متنوعة.

سيارة هافال الصينية 2022

تعد هذه السيارة بأنها واحدة من بين أرخص أنواع السيارات الحديثة في المملكة العربية السعودية ، وسوف تطلق في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية منذ بدء العام الجديد 2022.

، وسوف تطلق في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية منذ بدء العام الجديد 2022. وتعتبر هذه السيارة من السيارات الفخمة، لما تحمله من مميزات متعددة، حيث أن السيارة متوفر بها محرك قوي يعمل بكفاءة عالية بسعة قد تصل نحو 1.5 لتر.

وتعمل بقوة كبيرة تصل نحو 110 حصان، ويتم طرح سيارة هافال الصينية بالمملكة العربية السعودية بسعر يبلغ نحو 85 ألف ريال سعودي.

سيارة رينو سيمبول 2022