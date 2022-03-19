نيسان اريا 2023 هناك الكثير من التسريبات والأخبار عنها. حيث أنها النسخة الجديدة من أول سيارة كهربائية. ذلك لأن هذه سيارة كروس أوفر ذات 5 أبواب مدمجة. بالإضافة إلى وجود سيارة نيسان ليف المنتجة في الأسواق المختلفة ، فإن الزيادة في العدد الإجمالي للمركبات في السيارة الكهربائية التي كشفت عنها شركة نيسان لعام 2023 لا بأس به. ومن جانب آخر، تعبتر لها أريا لها هوية رياضية من خلال التصميم الخارجي لهذه السيارة ، فهي متشابهة في الأسلوب لنيسان روج لكن أقل بكثير.

نيسان اريا 2023 مواصفات واسعار

يمكننا التعرف على الكثير من المواصفات الخاصة بنيسان اريا، وذلك من خلال النقاط التالية:

تتميز بالدفع بالعجلات الأمامية.

كما أن ولديها إمكانية الحصول على دفع رباعي للسيارة أثناء الإصدار الأعلى الذي يتميز بوجود بطارية أكثر قوة.

ومن جانب آخر، تشترك هذه السيارة في الهوية الأساسية للسيارات الكهربائية المستقبلية من حيث الواجهة الأمامية.

كما يوجد شبك أسود عريض في الواجهة الأمامية ولا يوجد شق في الأعلى.

والجدير بالذكر، أن شعار Nissan موجود في مقدمة السيارة محاط بدائرة باللغة الإنجليزية.

بخلاف ذلك، تتميز المصابيح الأمامية في السيارة بحجمها النحيف وتصميمها الحاد.

كما تتضمن مصابيح LED تعمل في النهار متصلة بالشبكة الأمامية.

تأتي الإطارات الرياضية 18 بوصة، و المقابض الحديدية بنفس لون السيارة ، والمرايا الجانبية سوداء.

كما تتميز هذه السيارة بإمكانية تبريد وتدفئة المقصورة أثناء الوقوف أو أثناء فترة الشحن.

من أهم ما يميز نيسان اريا 2023 أنها توفر شاشة الملاحة المركزية بحجم 12.3 بوصة تعمل باللمس وتتصل بهاتفك الذكي عبر Android Auto و Apple CarPlay.

حيث أن هذه الشاشة متزامنة مع الجدول اليومي للسائق.

متي تُطرح نيسان اريا 2023 بالأسواق؟

سيطلق السوق الأمريكي نيسان اريا 2023 لأول مرة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022. حيث تقريبًا بداية النصف الثاني من العام. ولكن في السوق العربي، يتم إطلاقها في نهاية العام. والجدير بالذكر، أن اسعار هذه السيارة تكون: