نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورولا وفورتشنر والنترا للتنازل بدون مقابل والتقبيل بأقل قسط شهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة كورولا وفورتشنر والنترا للتنازل بدون مقابل والتقبيل بأقل قسط شهري، تتوفر سيارة هيونداي النترا موديل 2021 الفئة القياسية للتقبيل على شركة تأجير، ماكينة أربع اسطوانات سعتها 2000 سي سي بقوة 159 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي والعداد وصل حالياً إلى 25 ألف كيلو متر، تتميز بمراتب مخمل ومكيف أوتوماتيك، حساسات خلفية ومثبت سرعة، أقفال آلي للأبواب وزجاج كهرباء، تحكم من المقود ونظام ترفيهي مُميز. السيارة للتنازل بالتقسيط بدون شروط وقيمة القسط الشهري 1702 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 9 أقساط ومتبقي 51 قسط ويمكن إعادة جدولة الأقساط مرة أخرى.

سيارات للتنازل بأقل قسط وبدون مقدم

تتوفر للتنازل سيارة تويوتا كورولا full option موديل 2021 مشت 22 ألف كيلو متر فقط، ماكينة ثلاث اسطوانات سعتها 1500 سي سي بقوة 119 حصان وناقل الحركة أوتوماتيك. السيارة نظيفة واقتصادية جداً وعليها اضافات عوازل خارجية نانو بقيمة 4000 ريال، تتميز بحساسات وكاميرا خلفية، جنوط وكالة 15 إنش باللون الأسود عليها ختم الشركة، مقاعد مخمل وفتحة سقف، عدد اربع وسائد هوائية ونظام تثبيت سرعة، بالاضافة إلى غيرها من مواصفات فئة الفل الكامل. السيارة للتنازل بدون رسوم نقل عبر البنك الأهلي وقيمة القسط الشهري 1120 ريال، عدد الأقساط المتبقية 56 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 35 ألف ريال بينما تبلغ قيمة الكاش 80 ألف ريال تقريباً.

تتوفر للتنازل سيارة تويوتا فورتشنر فئة جي اكس موديل 2021 بدون دبل وممشاها 24 ألف كيلو متر، ماكينة اربع اسطوانات سعتها 2700 سي سي بقوة 164 حصان والجيربوكس أوتوماتيكي. السيارة للتقبيل على مصرف الراجحي بدون شروط أو مقابل للتنازل وقيمة القسط الشهري 1707 ريال، عدد الأقساط المتبقية 50 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 33 ألف ريال يمكن جدولتها على سنتين، قيمة السداد المبكر 102 ألف ريال والسيارة بحالة الوكالة.

تقبيل سيارات مستعملة بدون شروط

تتوفر للتنازل سيارة Corolla XLI موديل 2020 بحالة الوكالة وعدادها 56 ألف كيلو متر، ماكينة بنزين اربع اسطوانات سعتها 1600 سي سي بقوة 121 حصان والجير يعمل بنظام أوتوماتيكي لنقل الحركة. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق استكمال الأقساط المستحقة لبنك الراجحي، تبلغ قيمة القسط الشهري ضمن البرنامج التمويلي 1047 ريال، عدد الأقساط المدفوعة حتى الآن 18 قسط وعدد الأقساط المتبقية 42 قسط، بينما تبلغ قيمة المبلغ المتبقي بالكامل 67 ألف و200 ريال.