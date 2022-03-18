نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة السيارات الشهيرة ..سيارة جيلي توجيلا 2022 بمواصفات قوية وسعر خيالي في الأسواق العربية والسعوديةوالسعودية في المقال التالي

جيلي توجيلا 2022 هي السيارة الصينية الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، تم تقديمه لأول مرة في المملكة العربية السعودية قبل بيعه في دول أخرى مثل الكويت وضبا، مما أدى إلى زيادة المبيعات في العديد من الدول العربية جيلي لوجو هي شركة صينية لصناعة السيارات لها تاريخ طويل ومجموعة واسعة من الموديلات، بما في ذلك 2022 توجيلا في المملكة العربية السعودية وتنفرد المملكة العربية السعودية بامتلاكها مساحة داخلية كبيرة وواجهة خارجية فريدة جيلي، سيارة متوسطة السعة بثلاث عجلات وثلاثة صفوف جلوس وتتيح للركاب السفر حول العالم براحة تامةفي هذا المنشور، سوف نستعرض بعض أهم خصائص سيارات جيلي. خصائص سيارات جيلي توجيلا 2022 هي سيارة دفع رباعي متعددة الأغراض تنتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي وهي من أشهر موديلات جيلي في الأسواق العربية، وتحديداً في المملكة العربية السعودية لاحتوائها على مجموعة من أنظمة الأمن والسلامة فضلاً عن الفخامة والتحكم. أنظمة وبرامج لمساعدة السائق في مواجهة تحديات الطريق

تتميز سيارة جيلي توجيلا 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر وقوة 238 حصانًا مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية تروس ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 14.1 كيلومترًا لكل لتر.

الأبعاد الخارجية للسيارة هي كما يلي 2100 مم في الطول 4،605 مم في العرض 1،878 مم في الارتفاع و 1643 مم في العرض.

كما تم تجهيز جيلي توجيلا 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج 238 حصانًا و 305 نيوتن متر من عزم الدوران ويترافق مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

كما تم تجهيز جيلي توجيلا 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج 238 حصانًا و 305 نيوتن متر من عزم الدوران ويترافق مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. تتسارع السيارة من حالة التوقف التام لتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 100 كيلومتر في الساعة في 6.9 ثانية.

متوسط ​​استهلاك الوقود 14.1 كم / لتر.

علاوة على ذلك خزان الوقود بسعة 100 لتر.

عجلات 19 أو 20 بوصة حسب الدرجة. أنظمة السلامة في جيلي توجيلا 2022 مع العديد من الأنظمةبما في ذلك نظام التحكم في جيلي توجيلا من الجيل الخامس والمكابح الأوتوماتيكية والفرامل الأوتوماتيكية في مقياس ضغط الإطارات وأنظمة مساعدة السائق حيث تتوفر فولفو والمعايير الجديدة فإن جيلي توجيلا لديها الكثير لتقدمه. وضعت جيلي معايير جديدة لشركات صناعة السيارات الصينية من خلال تزويد سياراتهم بالعديد من أنظمة مساعدة السائق وميزات السلامة وميزات الراحة معظم هذه الميزات مستوحاة من فولفو ، المعروفة بمركباتها الآمنة للغاية. أسعار جيلي توجيلا 2022 في السعودية الفئة الأولى 113.200 ريال.

الفئة الثانية فرنك غيني بسعر 123550 ريال.

سعر السيارة في الكويت لنسخة 2.0T GL 2022 يبلغ حوالي 7980 ديناراً كويتياً. عمر شويل - جدة قنبلة السيارات الشهيرة ..سيارة جيلي توجيلا 2022 بمواصفات قوية وسعر خيالي في الأسواق العربية والسعوديةوالسعودية - ثقفني

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