بدون مقدم لمدة 5 سنوات.. أرخص وأقوى عرض تقسيط سوزوكى فيتارا 2022 في السعودية أسعار مفاجأة

سيارة سوزوكى فيتارا 2022 من السيارات الرياضية ذات الطراز الكلاسيكي، لكل عشاق السيارات الحديثة صديقة البيئة، سيارة سوزوكى فيتارا من طرازات السيارات المختلفة فى أسوق السيارات السوزوكي التى يمكن التنقل بها فى كل الأماكن بدون قلق، فهى تحتوى على محرك رباعى الحركة وأوماتيكي، حيث أنها سيارة يابانية وكما هو المعتاد من الشركات اليابانية تحرص على طرح أحدث أنواع السيارات الحديثة التى تواكب عصر التكنولوجيا، لذلك ازداد البحث عنها على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة مميزات السيارة واسعارها المتاحة فى الأسواق، حيث أن سعرها مناسب للجميع بخلاف باقى السيارات، على الرغم أنها مميزة فى الأداء.

مواصفات سيارة سوزوكى فيتارا 2022

أصبحت من أكثر السيارات الأكثر انتشاراً بين فئات المستخدمين، لمميزاتها الكثيرة فى الأداء والمعالجة القوية، فهى خفيفة فى حركات التنقل، ولا تسبب أى مشاكل لقائد السيارة عند قيادتها لمسافات بعيدة، كما إنها تحتوى على مقاعد مريحة فى الداخل، وشاشات أوماتيكية تتيح المشاهدة بسهولة أثناء التنقل فى الرحلات، وعجلات دفع رباعى سريعة فى التنقل، كما لها عدة مميزات أخرى سنوضحها لكم.

الإطار الخارجي مصنع من المعدن الكلاسيكى. نظام جر السيارة رباعى للعجلات. مزودة بمصابيح من فئة LED التى تتيح الرؤية فى الضباب. تحتوى على أربع مقاعد كهربائية. الإطار الداخلى لها يحتوى على مادة الكروم. جناح السيارة رياضي وبارز ومريح. عزم دوران السيارة 156 نيوتن لكل متر. مزودة بمحرك أوتوماتيكي من الداخل. قوة السيارة 120 حصان. يصل سعة تخزين تنك السيارة 47 لتر. تصل أقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر فى الساعة. سهولة حقن البنزين للسيارة عن طريق الحقن الالكتروني. مزودة السيارة بخاصية الإنذار. تحتوى على خاصية الإيموبليزر التى تحمى السيارة من عمليات السرقة. يمكن تثبيت سرعة السيارة من خلال نظام ABS. تحتوى على جهاز تكييف من الداخل.

سعر سيارة سوزوكى فيتارا الجديدة

سيارة سوزوكى فيتارا الجديدة من السيارات الرياضية التى تتعدد استخدامتها، كما توجد بالأسواق المصرية والعالمية بفئتين مختلفتين، ويختلف سعر كل فئة عن الأخرى، لذا سنوضح لكم سعر كل فئة فى الأسواق.