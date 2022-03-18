بالصور هيونداي بايون ٢٠٢٢ الجديدة كليا وأهم مواصفات وتجهيزات السيارة

تنتمي طرازات سيارات هيونداي بايون ٢٠٢٢ لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام “CUV” كما زودت بمجموعة من التجهيزات، ودعمت بالكماليات عن باقي السيارات الأخرى وفي السنوات الأخيرة بداءت السيارات من فئة الكروس أوفر بالأنتشار بصورة كبيرة داخل الوطن العربي لوجود العديد من المميزات بها يعتبر اهما ارتفاع السيارة عن الأرض وتأتي سيارة هيوانداي من فئة الكروس أوفر المدمجة الصغيرة نسبا للتدخل في تنافس مع سيارة كيا أكسيد 2022 الجديدة كليا التي تم طرحها في الأسواق في وقت متأخر من العام الماضي سوف نتعرف على كافة التفاصيل وأهم مميزات السارة مع بعض الصور من خلال هذا المقال.

اسعار سيارات هيونداي بايون ٢٠٢٢

اسعار سيارات هيونداي بايون موديل ٢٠٢٢ قدرت لأربعة فئات بالسوق المحلي حيث تضمن الآتي:

الفئة الأولى تعرف باسم “ SPIRIT ” قدرت بمبلغ ٢٩٩ ألف جنيه.

الفئة الثانية تعرف باسم “ DYNAMIC ” قدرت بمبلغ ٣٢٥ ألف جنيه.

اما الفئة الثالثة تعرف باسم ” ELITE” قدرت بمبلغ ٣٤٥ ألف جنيه.

الفئة الرابعة تعرف باسم “ ULTIMATE ” قدرت بمبلغ ٣٦٥ ألف جنيه.

مواصفات سيارة هيونداي بايون ٢٠٢٢

حيث قدرت هذه الأسعار بالسوق المحلي وفقًا للقائمة السعرية الصادرة من خلال مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامات التجارية لسيارات هيونداي، ومازدا، وشانجان، وشيري، وهافال بالقاهرة، وقدمت سيارات هيونداي بايون ٢٠٢٢ العديد من المواصفات ووسائل الأمان، والسلامة من أبرزها ما يلي:

وسائد هوائية خاصة بالمقاعد الأمامية مع مانع انغلاق الفرامل.

توزيع اليكتروني للفرامل مع نظام الثبات الإلكتروني.

برنامج التوازن عند المناطق المرتفعة.

خاصية إيقاف السيارة بعد التصادم مع نظام مراقبة ضغط الإطارات.

محرك سعة ١٤٠٠ سي سي ينتج قوة ١٠٠ حصان.

عزم دوران ١٣٤نيوتن/متر متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي.

كما أنها زودت بمجموعة التجهيزات التالية:

مثبت سرعة، وحساس إضاءة اتوماتيك.

مانع إدارة المحرك.

مرايات جانبية ذات قابلية للتدفئة الكهربائية.

جهاز تحذير المسافات الخلفية مع سبويلر خلفى، وكساحات مطلية بالفضة، وحوامل سقف.

كما أنها; مزودة بزجاج مظلل، مع زجاج خلفى داكن اللون، و سخانات بالزجاج الخلفي.

إمكانية طي المرايات كهربائيًا.

جنوط ذات ١٥ بوصة.

كما أنها دعمت ببعض الكماليات الأخرى مثل:

مصابيح أمامية هالوجين.

مصابيح ضباب خلفية.

إضاءة نهارية مصابيح ال LED.

إضاءة إرشادية LED.

إشارات جانبية خاصة بالمرايا LED.

فرش المقاعد من القماش.

مقاعد خلفية قابلة للطى.

مسند يد أمامي مع عجلة قيادة قابلة للامالة، و الامتداد.

تكييف هوائي يدوي.

كما أنها تحتوي على نظام ترفيهي مكون من التالي: