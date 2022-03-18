أسعار سيارات مستعملة بالتقسيط السعودية سيارات مستعملة بسعر مخفض

أسعار سيارات مستعملة بالتقسيط السعودية، تعتبر السيارات المستعملة من أكثر ما يتم الإقبال عليه في سوق شراء السيارات خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد الكثير من معارض السيارات داخل المملكة التي تقوم ببيع السيارات بأسعار مخفضة كما تقدم خدمة التقسيط فيمكن للمقيم أو المواطن داخل المملكة بالحصول على سيارة التي يحلم بها ويكون ذلك من خلال بعض المعارض التي تقدم خدمة بيع السيارات بالتقسيط، كما أن تلك المعارض تقوم بترك فترات طويلة للسداد تصل إلى سنوات، وتلك يعتبر أفضل الخيارات لشراء السيارة ومن خلال موقع موتوري يوجد الكثير من السيارات بأسعار مخفضة سنكشفها لكم لتتعرفوا معنا على أسعار سيارات المستعملة بالاشتراك مع موقع موتوري سنتعرف على عروض سيارات مستعملة 2022 داخل السعودية.

أسعار سيارات مستعملة بالتقسيط السعودية

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن شراء أرخص أسعار سيارات مستعملة بالتقسيط للمواطن أو المقيم فالجميع يبحث عن سيارات حديثة الطراز بأسعار بسيطة في متناول الأيدي و يفضلون بأن تكون سيارة بحالة جيدة حتى تتحمل أعباء الطريق وتكون بالتقسيط بسعر مخفض يوجد الكثير من تلك السيارات التابعة لشركه تمويل السيارات مملكة العربية السعودية السعوديه و أسعار مخفضة ممتازة.

أسعار سيارات تويوتا في موتوري بشركة عبد اللطيف جميل

سيارة تويوتا يارس 1.5 واي، شركات 2022، مواصفات السيارة استهلاك الوقود 20 كم/ لتر. مميزات السيارة راحة وسهولة فتح سيارة بريموت نوافذ كهربائية، مرايا جانبية مع مكيف يدوي. سيارة سيدان تويوتا دفع أمامي 105 حصان، 4 اسطوانات، سيارة اوتوماتيك، عدد 2 وسائد هوائية، حساسات خلفية. سيارة تويوتا يارس 1.5 من عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر 49 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا يارس 1.5 واي 2022

تطرح شركة عبد اللطيف جميل للسيارات موديل تويوتا، سيارة سيدان دفع أمامي، استهلاك الوقود 20 كم/ لتر، السيارة 105 حصان، بنظام الدفع الأمامي. سيارة حديثة 4 أسطوانات اتوماتيك، 2 وسائد هوائية، حساسات خلفية. ناقل حركة في تويوتا يارس 1.5 واي 2022 اوتوماتيك نوع وقود ونظام المحرك البينزين. سيارة تويوتا يارس من عبد اللطيف جميل بسعر 50.700 ريال سعودي.

سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية تويوتا

سيارة تويوتا كورولا موديل 2021 للتنازل بسعر 11 ألف ريال سعودي، سيارة اوتوماتيك موديل جديد ناقل حركة اوتوماتيكي، لون السيارة بالخارج رمادي بحالة جيدة.