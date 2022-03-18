فخامة وآمان بلا حدود.. مزايا سيارة نيسان أريا 2023 nissan ariya التنافسية في السعودية وأسعارها مفاجئة

سيارة نيسان أريا 2023 تعتبر من أحدث السيارات الكهربائية فى أسواق السيارات الحديثة للعام الجديد، حيث سببت ضجة كبيرة وثورة فى عالم السيارات الكلاسيكية التكنولوجية، وجعلت كل عشاق السيارات أعينهم عليها، لمميزاتها الكثيرة وشكلها الخارجى والأداء الداخلي المميز، والتحكم الأوماتيكى الذى يساعد القائد أثناء القيادة برافهية، كما تعطى الركاب مع القائد داخل السيارة راحة أثناء التنقل فى الرحلات، لذا أصبحت من السيارات التى اللتف حولها الترند الأول فى عالم السيارات المحلية والعالمية، كما أصبح الترقب عن الإعلان عن سعر سيارة نيسان أريا 2023 ومميزاتها من أكثر الأمور تساؤلاً بين الجميع.

مواصفات سيارة نيسان أريا 2023

تنفرد سيارة nissan ariya 2023 عن باقى السيارات، فهى مزودة من الداخل بأنظمة التحكم الأوتوماتيكي الحديث التى تواكب عصر التكنولوجيا الرقمية ومقاعد مريحة، كما يتيح منها أربع نسخ مختلفة عن بعضها، وتحمل كل نسخة مميزات منفردة عن باقى السيارات، والسيارة من الخارج مصنوعة من أحدث الإطارات الكلاسيكية، كما أنها مزودة بنظام الدفع الرباعى، كما لها عدة مواصفات ومميزات أخرى سنوضحها لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية.

عزم دوران السيارة 600 نيوتن. مزودة من الداخل بنظام الدفع الرباعي. تحتوى السيارة على بطارية بقوة 87 كيلو واط. مدعمة بـ 2 محرك يعملان بالكهرباء. تتمكن السيارة من قطع مسافة 424 كيلو متر فى الشحنة الواحدة. سيارة مزودة بمحرك أوتوماتيكي. متاح من سيارة نيسان 4 طرز مختلفة عن بعضها. مدعمة بنظام الدعم الأمامي. تحتوى على مصابيح أمامية LED. مزودة بخمس مقاعد داخلية. المقاعد من الداخل مصنعة من الجلد. يمكن تعديل المقاعد الأمامية كهربائيا. شاشات السيارة رقمية وحديثة. تتيح الدخول عن بعد بدون مفاتيح. تحتوى على أربع منافذ USB وبلوتوث. سيارة حديثة من الطراز ورياضية ومزودة بوسائل الأمان والتنقل.

سعر سيارة nissan ariya 2023

سيارة نيسان أريا من السيارات اليابانية الحديثة، التى لم تظهر فى الأسواق حتى الآن، ولكن أكدت الشركة أنه اقترب موعد انطلاقها، ويمكن حجز السيارة والدفع أونلاين من خلال الحجز عبر الإنترنت، لذا سنوضح لكم أسعارها فى الأسواق.