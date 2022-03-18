46 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 داخل السعودية بمواصفات خياليه

46 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات، تحرص شركات تجارة السيارات داخل المملكة العربية السعودية على توفير كافة أنواع السيارات التي تناسب جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة من الشكل والتصميم والسعر الذي يُعدْ النقطة الأساسية للكثير قبل شراء السيارة وفي الآونة الأخيرة ومع ارتفاع الأسعار الملحوظ في العالم زادت عمليات البحث عن أرخص أنواع السيارات الحديثة للعام الجاري 2022 والتي سوف نقدمها لكم تابعونا.

46 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات

يبحث كثير من المواطنين داخل السعودية عن أرخص أنواع السيارات الحديثة داخل المملكة والتي جاءت على النحو التالي:

سيارة هيونداي جراند 202210

توفر شركات السيارات سيارة هيونداي جراند بسعر 54 الف ريال سعودي.

تعمل السيارة باستخدام محرك رباعي الأسطوانات وتصل سعته إلى 1200 سي سي.

تبلغ قوة المحرك 83 حصان ويعمل بعزم دوران حوالي 114 نيوتن لكل متر.

تستطيع السيارة السير مسافة 155 كيلومتر في الساعة الواحدة.

تحتوي على كثير من المميزات ومنها وجود نظام فرامل مانعة للانغلاق.

تتميز السيارة بوجود مقْبس من الأمام.

سيارة هوندا سيتي 2022

يصل سعر الفئة الأولى من سيارة هوندا سيتي حوالي 55.200 ريال سعودي بينما يبلغ سعر الفئة الأحدث حوالي 72.200 ريال.

يبلغ سعة محرك السيارة 1500 سي سي ويعمل باستخدام أربع أسطوانات.

أقصى عزم دوران السيارة حوالي 145 نيوتن لكل متر.

تستطيع السيارة السير مسافة 190 كيلومترًا خلال ساعة واحدة.

تتميز باحتوائها على عازل للحرارة والأصوات الخارجية.

تعمل بنظام الفرامل المانعة للانغلاق.

تحتوي على مصابيح خلفية للإضاءة في الشنطة الخلفية.

سيارة هيونداي أكسنت 2022

سعر الفئة الأولى من السيارة حوالي 46.500 ألف ريال سعودي بينما يصل سعر الأعلى فئة حوالي 50 ألف ريال.

تبلغ السيارة مسافة 100 كيلومتر في خلال عشر ثواني ونصف فقط.

تعمل السيارة بمحرك تصل قوته إلى 123 حصان بينما أقصى عزم دوران له 156 نيوتن لكل متر.

سيارة إم جي 5 2022