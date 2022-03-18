نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 46 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 داخل السعودية بمواصفات خياليه في المقال التالي
46 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات، تحرص شركات تجارة السيارات داخل المملكة العربية السعودية على توفير كافة أنواع السيارات التي تناسب جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة من الشكل والتصميم والسعر الذي يُعدْ النقطة الأساسية للكثير قبل شراء السيارة وفي الآونة الأخيرة ومع ارتفاع الأسعار الملحوظ في العالم زادت عمليات البحث عن أرخص أنواع السيارات الحديثة للعام الجاري 2022 والتي سوف نقدمها لكم تابعونا.
46 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات
يبحث كثير من المواطنين داخل السعودية عن أرخص أنواع السيارات الحديثة داخل المملكة والتي جاءت على النحو التالي:
سيارة هيونداي جراند 202210
- توفر شركات السيارات سيارة هيونداي جراند بسعر 54 الف ريال سعودي.
- تعمل السيارة باستخدام محرك رباعي الأسطوانات وتصل سعته إلى 1200 سي سي.
- تبلغ قوة المحرك 83 حصان ويعمل بعزم دوران حوالي 114 نيوتن لكل متر.
- تستطيع السيارة السير مسافة 155 كيلومتر في الساعة الواحدة.
- تحتوي على كثير من المميزات ومنها وجود نظام فرامل مانعة للانغلاق.
- تتميز السيارة بوجود مقْبس من الأمام.
سيارة هوندا سيتي 2022
- يصل سعر الفئة الأولى من سيارة هوندا سيتي حوالي 55.200 ريال سعودي بينما يبلغ سعر الفئة الأحدث حوالي 72.200 ريال.
- يبلغ سعة محرك السيارة 1500 سي سي ويعمل باستخدام أربع أسطوانات.
- أقصى عزم دوران السيارة حوالي 145 نيوتن لكل متر.
- تستطيع السيارة السير مسافة 190 كيلومترًا خلال ساعة واحدة.
- تتميز باحتوائها على عازل للحرارة والأصوات الخارجية.
- تعمل بنظام الفرامل المانعة للانغلاق.
- تحتوي على مصابيح خلفية للإضاءة في الشنطة الخلفية.
سيارة هيونداي أكسنت 2022
- سعر الفئة الأولى من السيارة حوالي 46.500 ألف ريال سعودي بينما يصل سعر الأعلى فئة حوالي 50 ألف ريال.
- تبلغ السيارة مسافة 100 كيلومتر في خلال عشر ثواني ونصف فقط.
- تعمل السيارة بمحرك تصل قوته إلى 123 حصان بينما أقصى عزم دوران له 156 نيوتن لكل متر.
سيارة إم جي 5 2022
- الفئة الأقل من إم جي يبلغ سعرها 47.900 ألف ريال سعودي بينما الفئة الأعلى سعرها 52.785 ريال.
- تضم السيارة اربع سلندر ويبلغ سعة خزان الوقود حوالي 45 لتر.
- أقصى عزم دوران السيارة عند 150 نيوتن لكل متر.
- تتميز السيارة باحتوائها على 5 مقاعد.
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