نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومميزات سيارة بيجو 508 موديل 2022 ومعرفة أسعارها في المقال التالي

قدمت شركة مانسكو الفرنسية السيارة بيجو 508 موديل عامبطراز يمتلك جميع المميزات اللازمة في السيارة ويبحث عنها الأشخاص ممن يرغبون في إمتلاك سيارة فاخرة، حيث تنتمي السيارة 2022 لفئة السيارات السيدان صاحبة المحرك القوى رباعى الإسطوانات والتي تعتمد بشكل كلي على منظومة الجر الأمامي، حيث جاءت السيارة بالعديد من الفئات والألوان الجذابة لتتناسب مع جميع الأذواق. مواصفات السيارة بيجو 508 2022 تمتلك السيارة هيكل هاتشباك متميز مع توافر لإمكانية طى المقاعد الخلفية لزيادة نسبة مساحة الصندوق الخلفي وإستخدامها للتخزين، وسوف نوضح فيما يلي أهم مواصفات السيارة: المواصفات الداخلية تمتلك السيارة محرك تيربو بسعة 1.6 لتر وينتج قوة تبلغ 217 حصاناً، بالإضافة لتوافر ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي وتصل سرعاته إلى 8 سرعات.

تتميز المقاعد الخاصة بالسيارة بكسوتها من جلد النابا خلال لونين هما الأسود والأحمر مما يزيد من أناقتها.

تحتوى السيارة على شاشة تعمل باللمس تستخدم في الترفية ولعرض المعلومات يبلغ قياسها 12.3 بوصة وتختلف من حيث فئة السيارة. المواصفات الخارجية تمتلك السيارة جنوط رياضية قوية من الألمونيوم يبلغ قياسها 17، 18، 19 وتختلف من حيث فئة السيارة بالإضافة لقاعدة عجلات يبلغ طولها 2.793 مم .

تحتوى السيارة على صندوق خلفي للتخزين وحمل الأغراض تبلغ مساحته حوالي 487 لتراً.

تحتوى مقدمة السيارة على مصابيح من الليد وتأخذ شكل أنياب الأسد، كما تتوافر المصابيح الخلفية من الليد أيضاً. أنظمة الأمن والسلامة تحتوى السيارة على نظام ضمن أنظمة السلامة المتطورة وهو الفرامل الأوتوماتيكي للطوارئ.

يتوفر بالسيارة الوسائد الهوائية من الأمام وجانبي السيارة لحماية جميع الركاب والسائق من التعرض للإصابة أثناء الإصطدام المفاجئ.

تمتلك السيارة نظام يعمل على مراقبة ضغط الهواء داخل إطارات السيارة. سعر السيارة بيجو 508 2022 يبلغ سعر السيارة موديل 2022 من الفئة ACTIVE في مصر حوالي 490.000 جنيه مصري.

بينما يبلغ سعر السيارة من الفئة الثانية ALLURE في مصر حوالي 530.000 جنيه مصري.

يصل سعر السيارة موديل 2022 من الفئة الأولى Allure بالسعودية مبلغ 134.000 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر الفئة الثانية GT موديل 2022 في السعودية حوالي 151.000 ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة من الفئة Allure Turbo 1.6T في الإمارات حوالي 126.900 درهم إماراتي.

يصل سعر السيارة موديل 2022 من الفئة Active 1.6T في الكويت مبلغ 9.700 دينار كويتي. عمر شويل - جدة مواصفات ومميزات سيارة بيجو 508 موديل 2022 ومعرفة أسعارها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات ومميزات سيارة بيجو 508 موديل 2022 ومعرفة أسعارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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