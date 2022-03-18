نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يُعلن عن سيارة نيسان أريا 2023 واهم مزاياها الرائعة في المقال التالي
سيارة نيسان أريا 2023، من أهم السيارات الحديثة المنتظرة بعام 2023 هي سيارة نيسان أريا 2023 التي تعمل بالكهرباء، إذ أنها أحد أهم السيارات التابعة لشركة نيسان للسيارات والتي تسعى من خلالها لزيادة عدد سيارتها التي تعمل بالطاقة الكهربية، كما أن تلك ليست الميزة الوحيدة التي تعمل بها سيارة نيسان أريا 2023 إذ أن لها عدة مزايا أخرى مختلفة تظهر في تصميمها الخارجي والداخلي والذي يأخذ الطابع الرياضي وبذلك تتشابه نيسان أريا 2023 مع نيسان روج في التصميم ولكنها بسعر أقل بكثير من الأخرى إليكم فيما يلي مواصفات نيسان أريا 2023.
مزايا نيسان أريا 2023 المنتظرة
بعدما أعلنت الشركة عن قرب توفير أعداد كبيرة من السيارة للعملاء الراغبين بالحصول على السيارة فقد أوضحت مزايا السيارة الجديدة المنتظرة من شركة نيسان وهي:
- تصميمها حاد ورفيع في نفس الوقت يظهر ذلك في موضع اتصال الشبك الأمامي بالمصابيح الأمامية.
- بها ميزة التبريد والتسخين في فترة شحن السيارة أو عند ركنها.
- تتميز واجهة سيارة نيسان أريا 2023 بأنها جذابه لها لون أسود به شبك عريض ولا يوجد به أي فتحات علوية.
- لون مرايا السيارة الجانبية أسود يتماشى مع لون الواجهة ومع مقابض السيارة وفي نفس الوقت سقف السيارة.
- فضلًا عن شعار الشركة المميز شعار شركة نيسان المثبت في الجزء الأمامي من السيارة باللغة الإنجليزية.
- تتميز نيسان أريا 2023 بأن بها شاشة ملاحة داخلية بخاصية اللمس يصل مقاسها إلى 12.3 بوصة تسهل للسائق ربط الهاتف بالسيارة ليتمكن من تشغيله.
- ويصل مقاس جنوط السيارة حتى 18 بوصة.
متى تطرح نيسان أريا 2023؟ وسعر نيسان أريا 2023
من المتوقع أن تطرح سيارة نيسان الجديدة المنتظرة في النصف الثاني من العام الحالي عام 2022 وذلك بالنسبة للأسواق الأمريكية، أما عن الأسواق العربية فتشير بعض التوقعات أن السيارة ستكون متاحة بها مع نهاية عام 2022 أو بداية عام 2023 وقد تم تحديد سعر سيارة نيسان أريا الثلاث فئات الخاصة بها كالآتي:
- الفئة الثالثة تقدم بسعر 54 ألف دولار حوالي 202 ألف ريال سعودي.
- أما عن فئة السيارة الثانية فتقدم بسعر 50 ألف دولار أي حوالي 187 ألف ريال.
- والفئة الأولى منها سعرها 47 ألف دولار ما يقارب 176 ألف ريال.
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